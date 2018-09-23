鎖定腫瘤 治乳癌不傷心

2018年09月23日 04:11 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

乳癌為女性癌症發生率的第1位，發生率年年攀升，目前國內罹患乳癌人數達1萬多人，但國外最新研究顯示，乳癌藥物及放射治療，對患者心臟有潛在的傷害，會在治療後5年內甚至更短時間內發生，且可持續20年以上，相形之下，質子治療的高能量質子射束只會進入腫瘤，不會傷到周圍正常細胞，更不會禍及鄰近的心臟器官，讓乳癌治療不再害怕「傷心」。

林口長庚質子暨放射治療中心主治醫師黃意婷表示，國內女性40～60歲是乳癌好發年齡高峰，目前乳癌以手術治療為主，另輔助治療包括化療、放療、抗荷爾蒙療法及標靶治療等。但美國心臟醫學會提醒乳癌婦女要當心，因為化學及標靶治療藥物對心臟具有毒性，且會使得卵巢功能下降，而乳癌的放射治療，亦會引起心臟構造損傷，且沒有安全閥值，也就是沒有所謂的安全劑量，能不曝露就不要曝露。

黃意婷指出，質子為精準的「放射線標靶治療」，是乳癌治療的新利器，林口長庚醫院迄今已為130多為乳癌病患以質子進治療，結果發現，病患耐受性良好，沒有因不適等副作用而中斷治療，且追蹤至目前為止，沒有病患於質子治療部位發生復發，尤其質子治療比光子更可以保護心臟、肺及對側的乳房。

林口長庚質子暨放射治療中心主治醫師高偉恆表示，質子治療可讓鄰近的器官受到保護，也可以運用在肺癌的治療上，因為肺癌在進行一般放射治療時，會傷及正常肺部組織、心臟、脊椎神經及食道等，尤其是食道損傷，讓病患吃東西備感疼痛，甚至有火燒心的感覺，不僅影響生活品質，也影響了接受治療的遵從度。

由於放射劑量的曝露是會累計增加的，所以減少劑量的曝露一直是肺癌治療努力的方向，高偉恆指出，質子治療為肺癌放射治療新星，適用於因肺癌腫瘤位置或影響區域不適合手術、手術後仍有大範圍癌細胞殘留的病患。

(中國時報)