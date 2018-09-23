國5中秋疏運破功 今天會更塞

中秋3天連假第1天，國道五號南下車道坪林端的雪山隧道入口湧現車潮。（坪林行控中心提供）

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中國時報
／宜蘭、台北連線報導

交通部於中秋連假首度試辦連假前後1天，於國道5號上午6時至下午3時暫停收費的措施，據坪林行控中心統計，連假前一日免費時段內，雪隧車流量為1萬6708輛次，比元旦前1天同時段的1萬7219輛次減少約500輛；而昨天雖恢復收費，車流量反較元旦日還多出3000輛次，不減反增，顯見交通部的新政策民眾並不埋單，沒人會為了省30元而請假。

坪林行控中心副主任藍如萍表示，雪山隧道南下車道昨天清晨5時開始出現一波較大車潮，導致雪隧南下入口處時速降至2、30公里，過了中段後提升到50公里以上，上午10時後全線更為順暢，預估全天車流量約4萬4000輛次，與元旦3天連假首日差不多。

今年中秋3天連假，交通部首度試辦連假前後1日，國道5號上午6時至下午3時暫停收費，坪林行控中心比較前天（中秋節連假前一天）與元旦前一天的車流狀況，前天上午6時至下午3時雪隧車流量為1萬6708輛次，比元旦前一天1萬7219輛，還少了約500輛；但藍如萍認為，1萬多輛的車潮出現500輛的差異不會有太大影響。

而昨天凌晨12時至下午5時雪隧達3萬5289輛次，比元旦當天同時段3萬2584輛次更多出近3000輛次，顯見交通部的新分流措施未見成效。

藍如萍提醒，今天是連假第2天，依照以往經驗，南北雙向都會出現龐大車潮，原因是有人已經要返家，但也會有新一波出遊車潮，恐將比昨天壅塞更嚴重。

為紓解雪隧負荷，今天南下車道從上午7時至中午12時實施3人以上高乘載管制，北上車道則是今、明2天均實施高乘載管制，且從下午2時起拉長至晚間9時。

對於連假第一天國道5號仍塞爆，政策立刻遭質疑「破功」。交通部高公局回應，國道5號21日上午交通量正常，下午略有增加，全天約有4萬輛次，若與去年國慶連假的3.8萬輛次相比，交通量約增加5％。

此外，昨日國5延遲壅塞情況有縮短，因此判斷連假前一天白天免收費是有分流效果。高公局強調，暫停收費僅為整體疏運措施一部分，分流成效有待後續交叉分析後再向外界說明。

(中國時報)

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