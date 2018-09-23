潭美颱風增強 接近台灣機率增高

2018年09月23日 04:11 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

第24號颱風潭美有增強跡象，中心位置在鵝鑾鼻東南方近2000公里的海面上，持續朝西北西前進。近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風半徑100公里，最快今天升級為中度颱風。氣象達人彭啟明昨日表示，經過一晚的發展，颱風預測路徑又修正了，看來接近台灣的機會大增。

不過彭啟明也說，目前仍不宜太早下定論，因為氣象條件還不是很穩定；並不能斷定潭美一定會接近台灣，但也不能排除其可能性。他建議大家不用緊張，先好好過完中秋節，再來留意颱風的動向還來得及。

氣象專家吳德榮則在個人專欄表示，潭美所經過的海域「海洋熱含量」（OHC）高，環境垂直風切也不大，有利於持續增強。依據氣象局預測資料，未來兩天潭美大致偏西北西行進，接著來到琉球南方海面後，因北方太平洋高壓逐漸減弱而減速轉向西北。不過各種預測路線的不確定性範圍相當大，北起日本、南至呂宋島北方海面潭美都有可能通過。

至於中秋節連假的天氣狀況，氣象局預報員吳依帆表示，今天周日鋒面通過台灣北部海面，水氣增加，北部及東北部地區逐漸轉有短暫陣雨，其他各地雲量增多，有局部午後雷陣雨。

明天中秋節至周三（26日）受到東北風影響，周四、周五再受颱風外圍雲系影響，迎風面的北部及東北部下雨時間長，雨勢很明顯，並且有局部大雨發生的機率，花東也會有短暫陣雨，中南部則維持多雲午後局部雷陣雨的天氣。

氣象局說，這段期間北部及東北部氣溫都會下降，不僅高溫降到26℃、27℃，低溫更有機會下探22℃、23℃，會有秋涼的感覺。事實上，今天剛好是農曆24節氣中的秋分，各地早晚都會有一股淡淡的秋意，感覺上頗為應景。

(中國時報)