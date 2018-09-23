38歲就該準備退休金

2018年09月23日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台灣人口老化，國人平均壽命長達80.4歲，但薪資長期不漲，市井小民不禁擔憂「養不起未來」。摩根投信調查顯示，台灣上班族平均38.5歲就拉起「退休」警報了，不僅意識到最晚這個年齡就要省吃儉用、著手規劃退休金，但依目前經濟狀況、未來生活水準換算，理想退休金資金缺口高達1416萬元。

上班族辛苦上班、準備退休金之際，還得面對陸美貿易戰、新興國家股匯雙殺的壓力。摩根投信認為，38歲準備退休金，距離真正65歲退休年齡還長達27年，存退休金的重點是定期定額，並依自己的風險屬性作資產配置，不要為了一時的風吹草動而打亂布局。

定期定額 每月固定投資

摩根投信執行董事劉玲君建議，上班族最好有穩定工作、收入後，每月能固定撥出一筆資金做理財規劃；愈早規劃愈好，因為透過時間複利，除完成人生各階段的需求，也能及早達到退休理財的目標。

劉玲君表示，千萬不要等到50歲才開始退休理財，因為根據試算，50歲開始每個月投入1萬元，以年化報酬4.5％計算，到65歲退休時僅有257.3萬元。相反地，投資時間提早從30歲開始，同樣條件理財，到65歲退休時的退休金可高達1021萬元；30歲開始投資的本金，僅比50歲多付出240萬。

劉玲君分析，30歲年輕族群最大的優勢在時間，適合挑選較為積極的標的，股票型的標的可提高至50％，若是邁入青壯時期，人生面臨三明治夾心族的困境，建議退休理財不能只看報酬，應該將風險控管列入考量。投資上，應該將多數資金布局在較為穩健標的，例如四成多重收益、三成債券，另三成資金才配置在積極成長的股票型標的。

資產配置 考量風險控管

隨理財商品漸趨多元，對於忙於工作、沒多餘時間理財的民眾，保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠認為，多元資產商品是退休理財最好的工具之一，因為一舉囊括高息股、債券及REITs等，在金融市場波動之際又能分散風險，同時享有多元收益來源，且有專家因應市場變動靈活配置各類資產比例。

(中國時報)