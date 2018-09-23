年輕人存退休金 先學會勇於消費

2018年09月23日 04:11 中國時報 洪凱音 採訪整理） （本文由商業發展研究院董事長許添財口述、記者採訪整理）

台灣逐漸走向高齡化社會，薪資長期不漲，民眾不禁擔憂養不起未來，資產管理公司建議民眾，定期定額投資高息股、債券存退休金，愈早規劃退休理財愈好。（本報資料照片）

年輕人有憂患意識，提早存退休金是好事，「勇於消費」的學習也同等重要。勇於消費，絕不是盲目追求名牌，取而代之的是有生產性、建設性、發展性的消費。例如，買好的機器設備、3C產品，可以提高工作生產力，看部好電影可以啟發靈感、帶來知識。

消費可以是種享受，過程有利刺激經濟成長，但也可以視為是吸收新觀念，藉由過程學習最新的數位經濟，這種消費投資是可再回收。唯有培養眼界、能力、提升薪資，退休理財才能事半功倍。

台灣製造業跟上全球景氣腳步，出口呈雙位數成長，可惜的是，服務業近年來停滯不前，薪資遠趕不上製造業的增幅，要創造台灣經濟成長的雙引擎，人數眾多的服務業絕對不可缺席，政府應該從中多著力。更簡單的說，年輕人勇於消費刺激成長，加速服務業數位化、國際化，有效帶動從業人員的薪資成長，讓整個消費市場形成良性循環。

服務業在數位化、國際化的過程中，注入AI、互聯網技術，帶給消費者更多便捷性，更重要關鍵是系統性的降低成本、有效提高效率，當企業有了國際競爭力後，才能不斷擴大，待達到必有規模後，企業也願意再投資，朝向永續發展的目標。

從全球景氣循環中，可以窺探出台灣經濟體質自2008年金融海嘯後，就呈現弱化，不僅波動度高、脆弱性大，任何風吹草動（如貿易戰）對我國影響都很大。雖然近來新興市場金融波動大，但在景氣大循環中，預估2020年後全球景氣還有一段繁榮期，台灣產業若沒有十足做好數位準備、把握成長機會，很可能在馬拉松賽跑中遭到淘汰。

美國總統川普提倡美國製造，不只是製造貿易衝突、把企業叫回去而已。他真正的目的是提升美國經濟、產業升級，最後才能再次贏得總統大選。台灣夾在兩強中間，台商回流消極的解讀是貿易戰轉單，積極的做法是將台灣產業再升級，台灣企業強大後，同樣可以組聯盟，代替國家打世界盃，台積電就是最好例子。

(中國時報)