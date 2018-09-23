貿易戰火 轟不垮奢侈消費

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中國時報
／台北報導

儘管陸美貿易戰升溫、新興市場股匯震盪加劇，但美國經濟成長動能仍然穩健，消費性指標之一的「紅酒指數」（Liv-ex 100 Fine Wine）截至8月底的數值為315.98、年成長率2.37％，位居2011年以來的高檔區，顯示全球奢侈消費未受貿易戰影響出現萎縮。

紅酒指數是選擇100支或500支具代表性酒莊出產的紅酒，做為成分股編製成，由於使用者多為金字塔頂端有錢人，因此被稱為「有錢人指數」，從中窺探出上流社會消費意願與動態。

富蘭克林證券投顧根據經驗指出，紅酒指數與摩根士丹利世界股價指數多呈現正向連動，今年以來全球股市來自貿易紛爭、地緣政治風險及貨幣政策面的擔憂增多，導致股市震盪加劇。但全球經濟成長動能仍穩健，也帶動消費市場的熱絡。

台經院景氣預測中心主任孫明德以「東山飄雨西山晴」形容景氣現況，以美國為首的西方國家經濟表現一枝獨秀，消費未受影響，相形之下，亞洲或新興國家經濟則呈現風雨飄搖。孫明德認為，這樣的場景恐怕只能維持到今年第4季，因為明年將有更多新興國家陷入風雨飄搖的窘境，肯定把美國拖下水，全球經濟將呈現另一種風貌。

從位處貿易戰衝突核心的大陸市場來看，富蘭克林華美中國消費基金經理人游金智表示，今年貿易戰確實削弱以散戶為主的A股信心，但大陸消費者購買力仍強勁；大陸食品飲料與旅遊相關產業，仍可列為投資重點。

（飲酒過量有害健康）

(中國時報)

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