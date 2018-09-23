韓擬課我不銹鋼反傾銷稅

2018年09月23日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

占我不銹鋼出口第二大市場的韓國對台出手！韓國貿易委員會（KTC）以不銹鋼條傾銷已對韓國產業造成實質損害為由，建議對台灣的華新麗華、榮鋼公司及其他供應商提出課徵9.68％至18.56％臨時反傾銷稅，預計10月核定實施。由於稅率「超乎預期重」，可能讓我國業者喪失韓國市場，經濟部國際貿易局表示會再與韓溝通，爭取降低。

國貿局說，韓國企劃財政部在收到KTC初步裁定議決書，1個月內決定是否課徵臨時稅；一旦決定就是立刻實施，之後3到5個月內展開公聽會、實地調查程序，做出終判。若最終正式稅率有調整，已開徵的臨時稅會以「多退少補」概念處理。

KTC是接獲韓國國內鋼鐵業者檢舉，2016年7月開始傾銷調查，本月20日初步裁定，除我國，義大利產製不銹鋼條也被課徵11.02％至13.08％臨時反傾銷稅。

我國出口的不銹鋼條，是以軋延、鍛造及表面加工處理等方式，可用於尖端精密產業、汽車零件、化學機械、飛機零件、醫療設備及建材上。去年韓國占我不銹鋼條出口市場比例為11.53％，僅次於美國。以韓國海關統計來說，韓國自我國進口金額約2595萬美元，占韓國進口市占率約17.97％，台灣是第二大進口國，緊追日本之後。

國貿局表示，這次韓國裁定臨時稅率大部分都超過10％，是超乎預期重。對我業者來說，這樣的稅率會導致無法與該國國產鋼品競爭，可能丟失韓國市場，國貿局將與韓國再溝通，爭取稅率降低，另會補助業者訴訟費最高300萬，協助打官司爭權益。

(中國時報)