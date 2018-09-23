純網銀 鯰魚恐變沙丁魚

友善列印
中國時報
／台北報導

純網銀申請門檻，金融業持股從50％降到25％，甚至不再堅持和持股超過25％的金控或銀行合併財務報表，知情人士表示，原因不是為了給非金融業彈性，是為要和中華電信組「國家隊」的第一銀、兆豐銀都不想被純網銀「扯後腿」。學者擔憂，純網銀新創玩不起，將「從鯰魚變回沙丁魚」。

金融科技圈人士指出，銀行認為純網銀很難賺錢，列為子公司，財報會不好看，都不想成為最大股東，金管會只好「為大咖」降低門檻。依金管會8月中旬公布的申請標準，金融業不限家數總計持股降到至少40％，需有一家金融業達超過25％的控制性持股。但金管會指出，並未限制單一最大股東一定是金融業，也未規定要由金融業編合併財務報表。

東吳大學商學院教授蔡宗榮認為，純網銀能發揮的空間很多，例如以異業結盟方式促銷，串連食衣住行育樂的「金流」，省下實體分行固定成本，用以開發技術優勢。但若仍以傳統銀行為優先考量，創新空間不大；金管會主委顧立雄希望純網銀帶起「鯰魚效應」，恐怕只能成為「沙丁魚」。

台灣金融科技協會理事長王可言則直言，純網銀一出手就要100億，真正有創新技術潛力的金融科技業者根本玩不起，不需要這種執照；反倒像香港保監局提供快速通道，讓全數位經營的新保險公司申請執照，才是金融科技業者真正的需求。

在台港兩地獲得融資金額最高的保險科技新創團隊OneDegree，在香港申請數位保險牌照，預計不到一年就可發照，比傳統保險牌照速度快一倍以上，該平臺也可把核保時間縮短到幾分鐘。立委許毓仁認為，台灣要推動金融科技，應該鼓勵類似這樣的案子進來，或是先進入監理沙盒，較符合國際未來趨勢。

(中國時報)

韓擬課我不銹鋼反傾銷稅 早安圖攻占手機 印度也瘋狂

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。