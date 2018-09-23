純網銀 鯰魚恐變沙丁魚

2018年09月23日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

純網銀申請門檻，金融業持股從50％降到25％，甚至不再堅持和持股超過25％的金控或銀行合併財務報表，知情人士表示，原因不是為了給非金融業彈性，是為要和中華電信組「國家隊」的第一銀、兆豐銀都不想被純網銀「扯後腿」。學者擔憂，純網銀新創玩不起，將「從鯰魚變回沙丁魚」。

金融科技圈人士指出，銀行認為純網銀很難賺錢，列為子公司，財報會不好看，都不想成為最大股東，金管會只好「為大咖」降低門檻。依金管會8月中旬公布的申請標準，金融業不限家數總計持股降到至少40％，需有一家金融業達超過25％的控制性持股。但金管會指出，並未限制單一最大股東一定是金融業，也未規定要由金融業編合併財務報表。

東吳大學商學院教授蔡宗榮認為，純網銀能發揮的空間很多，例如以異業結盟方式促銷，串連食衣住行育樂的「金流」，省下實體分行固定成本，用以開發技術優勢。但若仍以傳統銀行為優先考量，創新空間不大；金管會主委顧立雄希望純網銀帶起「鯰魚效應」，恐怕只能成為「沙丁魚」。

台灣金融科技協會理事長王可言則直言，純網銀一出手就要100億，真正有創新技術潛力的金融科技業者根本玩不起，不需要這種執照；反倒像香港保監局提供快速通道，讓全數位經營的新保險公司申請執照，才是金融科技業者真正的需求。

在台港兩地獲得融資金額最高的保險科技新創團隊OneDegree，在香港申請數位保險牌照，預計不到一年就可發照，比傳統保險牌照速度快一倍以上，該平臺也可把核保時間縮短到幾分鐘。立委許毓仁認為，台灣要推動金融科技，應該鼓勵類似這樣的案子進來，或是先進入監理沙盒，較符合國際未來趨勢。

(中國時報)