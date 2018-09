早安圖攻占手機 印度也瘋狂

2018年09月23日 04:11 中國時報 蔡致仁 /綜合報導 /綜合報導

印度總理莫迪也喜歡用智慧手機發送「早安圖」。(美聯社)

隨著智慧手機與無線寬頻的普及,用手機狂發「早安圖」的印度人愈來愈多。圖為印度女性用手機自拍。(美聯社)

台灣智慧型手機使用者對「長輩圖」、「早安圖」一定不陌生。用Line發送一張涵蓋花草風景搭配溫馨問候的圖片,成為和朋友聯絡感情的新招。但你可能不知道,擁有逾6億智慧手機用戶的印度也流行發早安圖,連總理莫迪都是愛用者。親友間廣泛流傳早安圖,甚至造成3分之1用戶的手機記憶體都被圖片占滿。

互傳問安 傳達正能量

美國流行音樂天后小甜甜布蘭妮3月在臉書張貼一張小鳥棲息樹枝的優美照片,向粉絲道早安。圖中還附一段話「用微笑與正面思考開始你的一天」(Start your day with a smile and positive thoughts),傳達滿滿的正能量。粉絲也熱情回應「祝你有美好的一天」。台灣網友看到後,發現與現在流行的「長輩圖」極相似,笑虧「原來長輩圖紅到美國去了!」

而在印度,親友間每天互傳早安圖,已經讓不少人開始大喊吃不消。《華爾街日報》指出,這個現象已經大到引起矽谷Google研究人員注意。他們發現和其他國家比較起來,印度的智慧手機記憶體消耗速度較快。原因就是各式各樣的早安圖,這些圖片通常搭配迎向太陽的花朵、可愛的小孩和積極向上的文字。

總理莫迪 一早就發圖

圖片訊息太氾濫,造成印度每天有3分之1的智慧手機用戶,碰上手機記憶體不足的麻煩事。相比之下,同樣現象在美國發生的比率為10分之1。Google研究人員表示,早安圖的出現,與老一輩息息相關,他們正盡力想要跟上新世代使用新媒體的腳步,「他們是第一次上網,這一代使用者逐漸增加。許多人喜歡用手機寄簡訊開始新的一天,從日出前開始寄,數量在8點前達到高峰」。

在熱衷發送早安圖的印度人之中,總理莫迪可能是最有名的一位。有報導指他每天清晨5點起床練瑜伽,日出之際接二連三地發圖。去年他還責備一些議員沒有回覆他訊息。

道出心聲 老一輩愛用

71歲的沙爾瑪不久前才開始使用智慧手機。他每天早上都會搜索一些早安圖,用WhatsApp發送給50多位親朋好友。他說「這些早安圖真的道出我的心聲」。

85歲退休警官阿盧瓦利亞則表示,不知道怎麼刪除別人傳來的早安圖,但知道怎麼轉傳。他說,「我每天從群組裡大概會收到15到20則這樣的訊息」。

對印度人而言,與職場、學校和家庭各類交際圈保持聯繫至關重要。正因如此,在印度的婚禮上,賓客人數往往成千上百。智慧手機價格的平民化與無線寬頻的發展,無疑為社交積極的印度人添加新的動力。

有人抱怨早安圖的發送時間太早,太過熱情洋溢,而且很可能讓他們廉價、儲存空間又少的手機當機。面對這些煩人的資訊,有人選擇退出群組或者拒絕下載這些圖片。

天天發送 叫人快抓狂

沙爾瑪的侄女、現年24歲的普瑞娜坦言,她很尊敬伯父,對他熱衷科技也感高興,但是他和其他親戚每天發送早安圖,已經讓她受不了了。

普瑞娜說,「他們還會打電話過來問,『你看到那條早安訊息了嗎?』」。但她很少看這些資訊,所以不知該如何回答,「大多數時候我都設置消息過濾打擾」。

