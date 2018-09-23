一場精心策畫的社會實驗

2018年09月23日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

娜塔莎宣稱受雇於製片人布里斯。（摘自youtube）

「喜歡，向右滑；不喜歡，向左滑」。美國一位模特兒辣妹娜塔莎用廣受歡迎的約會軟體Tinder約男生見面，卻有100人前來赴約。這是娜塔莎與製片人布里斯共同策畫的一場社會實驗。他們希望傳達交友軟體上以貌取人的篩選方式，若發生在現實中會是什麼光景。

一名男子米沙在推特分享他與娜塔莎從認識到「約會」的經過。他說，幾星期前在Tinder認識對方而開始聊天。之後娜塔莎表示忙於工作而神隱。一星期後，她突然又聯絡米沙，說她認識的DJ8月18日會在紐約聯合廣場表演，邀他一起去看，「然後我們可以喝一杯，再看要做什麼」。

當天傍晚米沙到了約會地點，卻感覺現場呈現一股奇特氣氛。他估計約有100人聚集在舞台周圍，「大多是男性，並不時打量四周，令我覺得很奇怪」。

當DJ表演結束，一名全身黑衣的妙齡女子由2名身材魁梧的保鑣護衛步上舞台。她透過麥克風宣布，自己就是娜塔莎，「我要坦白告訴你們：在場所有人都是來跟我約會的。可是我覺得交友軟體太難用，所以決定把大家找出來，選出一個約會對象」。

娜塔莎宣布這場真人版「約會實境秀」正式開始。台下眾多男性有的人笑，有的人感覺被騙而臭臉離去，還有人朝她罵髒話。娜塔莎迅速淘汰外表不符合她要求的人，條件包括「身高超過177公分」、「不要啤酒肚」、「不愛川普」、「鬍子不能太長」等等，並指示落選者離開。

結果有十多名參賽者通過初選。娜塔莎要求他們靠近舞台，繼續提出各種考驗，包括短跑衝刺、伏地挺身，以及用一分鐘說服娜塔莎自己是理想對象。她則對參賽者一一回以「向左滑」（swipe left），意思是「你被淘汰了」。最後終於有一名幸運的黑人男士雀屏中選，獲得娜塔莎「向右滑」。

這場令人啼笑皆非的真人版「飢餓遊戲」，引發美國媒體熱烈報導，許多新聞標題以「騙局」（scam）稱之，文章則明指這些一心想跟辣妹約會的男性「被耍了」（duped）。

根據CBS報導，原來娜塔莎是一位名叫「羅伯．布里斯」的製片人聘請的演員。這場社會實驗是布里斯的精心之作。他將娜塔莎挑對象的過程做成一部名為「Tinder陷阱」的短片並上傳youtube。

事後布里斯與娜塔莎受訪闡述理念。布里斯表示，他認為網路交友有太多問題，人們只注意對方身材如何與性感程度。因此他想要在現實中呈現Tinder的真實狀況：以貌取人。布里斯花了2年籌備，並在2個月前雇用娜塔莎作為這場戲的女主角。娜塔莎說，答應演出的原因是，她覺得「在網路上用外表判斷一個人是否值得交往，是不對的事」。

(中國時報)