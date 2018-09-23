藍鯨、Momo挑戰 恐怖的死亡遊戲

2018年09月23日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

還記得曾流行過的「冰桶挑戰」、「假人挑戰」，和意義不明卻大紅特紅的「PPAP」嗎？上述現象呈現網路社群強大的傳播力量，只要引起風潮，就會有網友前仆後繼爭相模仿。然而爆紅網路風潮之中，不乏心懷不軌的始作俑者惡意煽動，造成傷害的例子。

「藍鯨挑戰」最早從2013年在俄羅斯開始流行，並透過俄國知名社群網站VK進行傳播。只要在網站輸入特定關鍵字，就會有「主持人」聯繫，向你提供50個任務，包括在凌晨4時20分起床、看一整天的恐怖片、站在屋頂邊緣自拍，甚至在自己的手臂用刀片割出鯨魚圖案。而最後一項任務就是自殺。

這個恐怖遊戲從俄羅斯向全世界傳播。據報導從2015年至2016年，有130名俄國青少年因此自殺，而美國、阿根廷、肯亞以及歐洲都有未成年者參與引致重傷或身亡。遊戲創始人布德金已於2016年5月在聖彼得堡被捕。他坦承教唆2名少女自殺，但因為受害者最終獲救，法庭判決入獄3年。

今年夏天，又有另一個內容詭異的「Momo挑戰／Momo死亡遊戲」在whatsapp、臉書、推特與youtube上引起熱烈討論。網友流傳用whatsapp打電話給一名漾著恐怖笑容、皮膚蒼白、雙眼突出的女生「Momo」，她不但會接，還會要求你遵守一些指令，如果不聽從，就會傳來恐怖訊息與圖片。

根據報導，阿根廷布宜諾斯艾利斯外圍的一個小鎮7月發生一宗兒童自殺案，當地警方懷疑事件與「Momo」有關。自殺的女童今年12歲，被發現在家中後院一棵樹上吊。印度西孟加拉邦大吉嶺縣庫爾塞奧恩格鎮，8月亦先後有1名18歲學生和1名26歲女性自戕。

這個宛如「藍鯨挑戰」翻版的惡意網路風潮，引起許多國家政府注意。他們建議民眾不要再傳播相關信息，稱這樣下去可能會失控。

墨西哥警方網路犯罪調查部門UIDI指出，該遊戲起源於一個臉書專頁，一群人發起挑戰，要求網友用whatsapp傳訊息給陌生電話號碼。根據報導，有3組號碼來自日本，2組來自哥倫比亞，1組來自墨西哥。UIDI表示，民眾參與此遊戲可能導致個資外流、遭不明人士騷擾與勒索，甚至被煽動自殺。

西班牙警方也認為需要介入這不健康的網路風潮，在推特發文建議大眾「不要將『Momo』加入通訊錄！忘掉這個WhatsApp上愚蠢的新潮流」，並加入主題標籤#PasaDeChorradas，意為「無視胡言亂語」。

儘管「Momo挑戰」由誰發起尚不明朗，但已有神通廣大的網友破解一部分謎底。前述Momo的恐怖頭像，其實是日本一座名為「姑獲鳥」的人頭鳥身雕像。有新聞稱創作者是日本藝術家「綠林」（Midori Hayashi，暫譯），該作品2016年在日本東京銀座香草畫廊展出。但綠林在個人臉書與intagram帳戶宣稱有關報導是「假新聞」，並指它是一位名為「相蘇敬介」（Keisuke Aiso）之藝術家的作品。

在Youtube上也有眾多國內外網友發表參加Momo挑戰的影片。一名台灣Youtuber以「都市傳說驗證」為名自拍影片，傳訊息和撥電話給Momo，結果沒有任何回應。

全國各縣市自殺防治專線 0800-788-995

(中國時報)