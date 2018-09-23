批美沒誠意 劉鶴華府行喊卡

2018年09月23日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美新一輪貿易談判生變？《華爾街日報》21日引述消息人士的話說，中國大陸已取消與美國的貿易談判，大陸國務院副總理劉鶴原訂下周的華府之行也喊卡。美國總統川普21日晚放話說「我們有更多的子彈」，若陸方報復，將再加碼。越來越多的分析認為，陸美貿易爭端可能會持續很長時間。

《華爾街日報》稱，北京原計畫派遣中階官員組成的代表團前往華府，為劉鶴訪美鋪路。美國財長穆努欽已提出邀請，重啟有關貿易問題的部長級磋商，劉鶴預定率團赴美，於27、28日與美方舉行貿易談判。

川普除非獲勝 絕不罷休

然而美國17日宣布對總值2000億美元的大陸輸美產品加徵關稅，並自9月24日生效。先前有消息指陸方會改派中階官員，即商務部副部長王受文與美方會談，而這項行程現在已經取消。

21日稍早，大陸外交部發言人耿爽被問到中方是否決定接受美方邀請展開新一輪貿易談判。他沒有正面回答。他說，「美方目前的所作所為，並沒有體現出誠意與善意」，暗示新一輪談判可能不會如期舉行。

川普17日下令對總值約2000億美元的大陸商品加徵關稅，並揚言若北京報復，將再增課2670億美元產品。陸方則隨即反制，宣布將對價值600億美元的美國商品祭出關稅措施。

斷陸聯繫 不利長期發展

川普21日在密蘇里州為期中選舉的共和黨候選人站台時，提到陸美貿易問題，態度依舊強硬。他說：「我們正在打擊中國的不公平貿易行為，我們已重建中國，給了他們很多財富…當我們對500億美元的商品加徵25％關稅時，他們說『我們將同等回敬』，我說『沒關係啊，我們有更多的子彈』。我們將對2000億美元的中國產品課徵25％關稅。」

稍早，白宮一名高級官員透露，華府對解決中美貿易糾紛感到樂觀，美方正在評估北京對最新一輪關稅的反應，但沒有就未來談判設定時程表。這位匿名官員說，大陸雖表達抗議，但也清楚了解美國的立場，就是停止華府認為的不公平貿易行為；川普已表明處理貿易議題的決心，且雙方仍保持聯絡。該官員指出，華府最終目標並非停止與大陸的經濟聯繫，因為這不利長期經濟成長；但如果大陸不改變做法，部分美國企業可選擇改變現有的供應鏈。

另據《南華早報》報導，前白宮策略長巴農說，川普的戰略是要把美陸貿易戰升級到「空前大的規模」，讓北京感受到「無法承受的痛苦」，除非獲勝，否則絕不罷休。

(中國時報)