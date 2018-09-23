伊朗閱兵遇恐攻 釀24死60傷

伊朗阿瓦茲閱兵式遭到恐襲，圖為一名士兵扛著一名受傷的同袍走向救護車。（法新社）

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中國時報
／綜合報導
伊朗西南部城市阿瓦茲22日舉行紀念「兩伊戰爭」閱兵典禮時，現場竄出數名槍手，朝受閱部隊和群眾開槍，造成至少24人喪命。圖為一名士兵從趴倒的士兵旁奔跑而過。（法新社）

伊朗多個城市22日舉行兩伊戰爭終戰30周年紀念活動。西南部城市阿瓦茲市（Ahvaz）舉行閱兵儀式時，現場突然遭到4名恐怖分子持槍濫射，至少造成24人死亡，逾60人受傷。伊朗外長查瑞夫一口咬定，「美國及其中東傀儡」就是幕後黑手。

為紀念1980年至1988年的兩伊戰爭，伊朗在首都德黑蘭與多個沿岸城市舉辦一系列閱兵活動。在阿瓦茲的閱兵式上，4名槍手偽裝成伊朗革命衛隊和民防部隊士兵，他們先向大批觀禮民眾開槍，接著轉而攻擊州長、宗教領袖、議員等政要聚集的看台區。

從目擊者拍攝的片段可見，槍聲響起後，部分士兵及民眾慌忙逃命，有些人嚇得趴在地上不敢動，還有人身上沾滿血漬。現場部隊與槍手駁火後，當場擊斃3人，另1人受傷送醫後不治。12名士兵中槍身亡，還有記者與數名婦孺遇害。

事後，外長查瑞夫發推文痛批，外國政權招攬、訓練、武裝並出資讓槍手施襲，「區域內支援恐怖主義的國家（通常指以色列與沙烏地阿拉伯）和他們的美國主子必須為恐攻事件負責」，伊朗將「迅速果斷的回應」，以保護國民。

事發後，阿瓦茲當地的阿拉伯人反政府組織「阿瓦茲全國反抗力量」（Ahvaz National Resistance）和恐怖組織伊斯蘭國（IS），皆出面宣稱這件事是他們幹的。

阿瓦茲所在的胡齊斯坦省（Khuzestan）擁有龐大遜尼派阿拉伯社群，也是兩伊戰爭的1個主要戰場，當地經常有阿拉伯分離分子蓄意攻擊輸油管製造動亂。在更往北的庫德族區，叛軍也經常對軍隊發動攻擊，但在主要城市內攻擊政府目標，可說相當罕見。

(中國時報)

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