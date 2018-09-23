美副司法部長否認提議竊錄川普

2018年09月23日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

《紐約時報》21日報導，負責監督「通俄門」調查的美國司法部副部長羅森斯坦曾在2017年建議竊錄總統川普的談話，藉此蒐證川普是否阻礙調查、是否構成妨礙司法之罪。據悉羅森斯坦還援引憲法第25條修正案想罷免川普。對此，羅森斯坦發聲明予以否認。

去年3月司法部長塞申斯宣布迴避有關「通俄門」的調查後，副部長羅森斯坦即接手相關工作。川普5月9日突然解雇聯邦調查局（FBI）局長柯米，降藉此降溫「通俄門」調查，沒料到羅森斯坦於一周後任命前FBI局長穆勒為特別檢察官，負責「通俄門」調查。為此川普氣炸了，怒稱這是史上「最大規模獵巫行動」，也開始和塞申斯與羅森斯坦有了嫌隙。

《紐約時報》報導稱，羅森斯坦與司法部及FBI官員開會時提議，他可佩戴穿戴式錄音設備，利用到白宮的時機偷偷對川普錄音。羅森斯坦還建議前FBI副局長麥凱比，他見總統時可錄音。

羅森斯坦還對麥凱比說，他可動員川普政府的內閣成員援引憲法第25修正案第四款的規定，以川普不適合當總統為由把他趕下台。羅森斯坦稱，他有信心說服司法部長塞辛斯和時任國土安全部長現為白宮幕僚長凱利簽名。

根據規定，內閣提出罷免總統後，若獲國會參眾兩院2/3投票通過，就可讓總統下台。但這一過程極其複雜，難度比彈劾罷免總統更大。所以該條款通過半個多世紀以來，迄未被使用。所以羅森斯坦的建議也未成為事實。

對於相關報導，羅森斯坦發表聲明予以否認。而CNN等媒體分析認為，相關報導可能會進一步危及羅森斯坦在川普政府中的地位。其實，塞申斯、羅森斯坦、司法部和FBI屢遭川普批評，輿論普遍認為都是因為「通俄門」。川普19日還對媒體表示，對司法部長感到失望，甚至直言「我沒有司法部長」。

被通俄門調查纏身的川普21日突然延後解密通俄門調查的機密文件，聲稱因為司法部告知他，公布解密文件已引起盟國對安全的關切。川普一直要求解密這些機密內容，認為可以曝露出FBI「非常糟糕的事情」，也可讓負責通俄門調查的特別檢察官穆勒的信譽受損。不過川普要求解密文件的命令，已導致他與執法部門的緊張關係進一步惡化。

(中國時報)