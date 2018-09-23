美智庫：一帶一路非陸版馬歇爾計畫

2018年09月23日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

華盛頓智庫「新美國安全中心」最新報告指出，雖然大陸把一帶一路戰略描繪成共同發展的引擎，但一帶一路並非「中國版馬歇爾計畫」；而是藉此打造不同於現行體系的國際秩序，這將為世界帶來風險。藉一帶一路，大陸的全球大國地位將得到鞏固，並能操控全球供應鏈以獲地緣政治利益。在衝突發生時，作為經濟脅迫的手段，人為製造市場緊缺。建議美國應提出自己的願景抗衡一帶一路。

據美國之音報導，該報告題為《如何應對中國的一帶一路戰略》。陸美間戰略競爭關乎未來國際秩序，報告稱，一帶一路雖然解決世界對基礎建設的需求，但不能將之視為具中國特色的馬歇爾計畫，因一帶一路的設定就是為建立一不同國際秩序奠定基礎，且在某些方面已經侵蝕了現行體系。

地緣政治方面，在一帶一路大旗下修建的軍民兩用設施將進一步提升解放軍在全球行動的能力。如此將給美國、及其盟友和夥伴在印度洋地區與其他區域的行動帶來新的風險。

報告認為，隨著大陸對南歐和東歐地區投資加大，這些地區的國家會縮小與北京的立場差距，歐洲對陸的連貫性和統一性會繼續弱化。如捷克、匈牙利、羅馬尼亞和希臘已經正式參與一帶一路，但西歐國家還保持謹慎。當一帶一路建設完成，大陸能操控全球供應鏈作為經濟脅迫手段。截至2015年，全球前50大貨櫃港口中，近三分之二都有大陸的投資。

報告強調，美國迄今並無制定連貫的戰略來應對。建議美國第一步應先推出一個國際發展、貿易和投資的美國願景，強調「自由、公開及可持續發展。」再者，展開公共外交攻勢，調動資源，全面回應。而美國會已要求總統在2020年的預算中加入「印度太平洋穩定倡議」這項擴展美國的力量，向盟友提供具體援助。

(中國時報)