美制裁共軍 陸國防部痛批霸權

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中國時報
林勁傑／綜合報導

針對美國宣布制裁中共軍方，大陸國防部昨表「強烈憤慨」，痛批美國充分體現霸權主義；更回嗆立即撤銷制裁，否則後果自負。中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」則稱，美國對大陸類似制裁並非頭一遭，但美方制裁的「黃金世界」已成過去。解放軍發展到今天，最大的心法就是「獨立自主，自力更生」。

美國20日宣布對大陸軍方實施制裁，理由是其向俄羅斯購買蘇-35戰機和S-400地對空飛彈系統，違反美國對俄制裁法案，此舉也引發中共官方高度不滿。

大陸國防部發言人吳謙昨日聲稱，解放軍強烈表達憤慨以及堅決的反對立場，已經向美方提出嚴正交涉和抗議。陸俄軍事合作是主權國家之間正常的合作，美方並無權干涉。美方做法是對國際關係準則的公然踐踏，是霸權主義的充分體現，嚴重破壞陸美兩國兩軍關係。「我們要求美方立即糾正錯誤，撤銷所謂制裁，否則美方必須承擔由此造成的後果。」

「俠客島」更發出社評直言，目前國際金融市場幾乎都被攥在美國手裡，加上美國自身也是全球最大的市場之一；換言之，美國是繞不開的「重心」，美方自然也就「肆意妄為」，被美國列入制裁對象的機構和個人，更將被全球金融圈視為「黑名單」。

談及美方的制裁對大陸的影響，社評話鋒一轉直言，陸美關係一直都有起伏，美國對於大陸公司的類似制裁也已經不是頭一遭。今天美國在全球占據的經濟分額雖然仍是頭號，但要說是一手遮天，恐怕有難度了；美國想要靠制裁來限制大陸的軍事力量，只會讓大陸更堅定走向獨立自主的發展道路。

文章表明，大陸解放軍發展到今天，最大的心法就是「獨立自主，自力更生」，當年封鎖遏制都沒有擊垮大陸，反而在艱苦創業中發展出完整的軍工產業鏈條。

(中國時報)

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