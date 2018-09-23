花蓮縣花蓮市－鳳梨酥酸甜時刻

2018年09月23日 04:11 中國時報 許家寧 ）

花蓮縣唯一的鳳梨酥專賣店「鳳梨灣」，創辦人劉瑞祺以在地土鳳梨與紫心地瓜，堅持手工原味、不含防腐劑作為經營理念，獨特風味的鳳梨酥不但被縣府選為「花蓮10大伴手禮」，去年參加兩岸10大伴手禮大賽更是拿下金獎殊榮，讓花蓮鳳梨酥揚名兩岸。

外省第2代的老闆劉瑞祺說，父親隻身來台，鮮少有親人送禮，小時候只有難得遇到喜事才能一嘗糕餅滋味，當時和兄妹們分食得來不易的鳳梨餅，口中散發的酸甜香味，心裡的滿足難以忘懷，他一直有個願望，就是重現記憶中的鳳梨餅滋味。

劉瑞祺表示，傳統土鳳梨酸度較高，加上獨有的濃郁香氣、鳳梨酵素、纖維與甘甜微酸滋味，因此「鳳梨灣」選用花蓮新城鄉知名紫心地瓜製成外皮，配合瑞穗鄉富興村的純土鳳梨做為內餡，果然製作出鳳梨酥酸甜、懷舊的好滋味。

每個土鳳梨重約1公斤，經削皮、攪碎剩下果肉350克，再經過蒸汽鍋慢火熬煮後，最後僅剩下約100克的純土鳳梨餡，酥軟外皮則使用在地紫心番薯，一半酥皮一半果餡，扎實飽滿重達50克重的鳳梨酥 ，相當於「1顆土鳳梨只能作4塊鳳梨酥。」

地址：花蓮縣花蓮市中華路141號

電話：（03）8338733

營業時間：上午8點半至晚間10點半

售價：原味土鳳梨酥1盒9入300元

(中國時報)