桐花步道山丘 一口咬下

「雅勝烘培坊」的鳳梨酥設計為土城桐花步道的山丘形狀，圖為金鑽鳳梨酥。（許哲瑗翻攝）

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中國時報
（許哲瑗）

開業25年的「雅勝烘培坊」位於新北市土城區樂利國小對面，鳳梨酥以法式派皮工法製成，內餡取自台灣在地農民種的鳳梨，最特別的是，老師傅結合新創意，將外皮形狀設計成土城桐花步道的山丘造型，要客人一看就知道是「土城招牌」，成為當地最熱門的伴手禮。

「雅勝烘培坊」的鳳梨酥分為多種，其中，以「土鳳梨酥」、「金鑽鳳梨酥」、「堅果鳳梨酥」最受歡迎。土鳳梨酥內餡扎實酸甜，鳳梨顆粒分明，完整封藏道地台灣味；金鑽鳳梨酥果肉更細，酸中帶甜，透出金鑽鳳梨的芳香；堅果鳳梨酥則在外皮裹上1層酥脆的杏仁片，口感豐富、營養加分，健康又美味。

雅聖的鳳梨酥由老師傅創意妝點，外型為土城桐花步道的山丘形狀，讓人一看就知道是來自土城的鳳梨酥，具備土城當地特色，一推出就成為人氣招牌。

老闆說，店內鳳梨酥堅持天然原味，絕不添加香精或化學香料，口感酸甜爽口，因內餡取自台灣在地農民的鳳梨，受產季不同影響會有酸甜度差異，但也成為最天然原料的證明，讓客人吃得安心、送禮也安心。

地址：新北市土城區學成路35號

電話：（02）22632010

營業時間：上午9點至晚間10點

售價：金鑽鳳梨酥35元、土鳳梨酥與堅果鳳梨酥均40元

(中國時報)

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