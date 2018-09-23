日月潭紅茶味 1周賣百盒

「盧園紅茶」的特製紅茶鳳梨酥，目前由第2代盧淑惠接手經營。（沈揮勝攝）

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中國時報

南投縣魚池鄉大雁村的「盧園紅茶」，以在地特產日月潭紅茶研製的「紅茶鳳梨酥」，多年前一推出就廣受好評，因老闆盧薰遠、徐粉妹夫妻年事漸高，鳳梨酥8年前喊卡停售，女兒盧淑惠有感於太多人想念紅茶鳳梨酥的好味道，上月重新開始接受訂單，平均1周就賣掉上百盒。

日月潭所在地南投縣魚池鄉的大雁村及五城村，不僅自然生態豐富，也是著名的日月潭紅茶主要產地，大雁村澀水社區耆老盧薰遠921震災後重建「盧園紅茶」，曾開設民宿並推動生態深度旅遊，為滿足住客飲食與甜點需求，太太徐粉妹還特別到農會家政班學製烘焙，研製出「紅茶鳳梨酥」，推出後聲名遠播，連許多非住房客也打電話來預訂。

徐粉妹用抹茶概念自製的鳳梨酥，以麵粉、雞蛋、海藻精加台茶18號紅玉紅茶粉末，研製的出「紅茶鳳梨酥」，知名紀錄片導演、《再見長寮尾》作者李雅芬回憶說：「921地震後曾吃過一次，除了驚豔還是驚豔，深山聚落竟有如此美味，真讓人一輩子難忘！」

盧淑惠表示，魚池鄉「日月潭紅茶」品質絕佳，搭配紅茶鳳梨酥更是對味，盧園紅茶曾榮獲多次金質獎與優等獎項，品質有保障，但囿於人力與堅持品質，只能採預約制。

地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷39-6號

電話：0975775308

營業時間：採預約制

售價：紅茶鳳梨酥每盒12入480元

(中國時報)

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