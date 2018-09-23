出自百年老店 台灣造型超Q

2018年09月23日 04:11 中國時報 王錦河 ）

高雄左營百年老店「中外餅舖」1905年起在北門舊城巷內開雜貨店，歷經日據時代鹽糖專賣店，台灣光復後轉型為糕餅製造批發，迄今已113年歷史，目前由第4代媳婦張美華經營，50多種糕餅中，鳳梨酥占3種，其中「台灣鳳梨酥」外觀製成台灣島造型，最受民眾喜愛。

「中外餅舖」以綠豆糕研創出象棋造型的「棋餅」，是高雄地方特產伴手禮，是店內招牌，但「台灣鳳梨酥」也是聲名遠播，以100％土鳳梨製成內餡，吃得到土鳳梨細長纖維，口感較酸；「黃金鳳梨酥」以87％的成熟鳳梨搭配冬瓜和麥芽製成內餡，鳳梨纖維較短，口味較甜；「金牌鳳梨酥」僅用87％的成熟鳳梨製成內餡，適合不愛甜食的消費者。

原在醫院工作20年的張美華，2006年起接下公婆傳承的中外餅舖，從原本外行到參加職訓學製糕餅，再攻讀餐飲管理，多年來不斷自行研發多項新產品，2011年起在蓮池潭畔成立中外餅舖棋餅文創館，行銷各式糕餅、介紹餅舖歷史並舉辦棋餅比賽，讓遊客DIY製作棋餅；2012年更成立庇護工場，聘用7名身心障礙員工，善盡企業社會責任。

地址：高雄市左營區左營大路98號

電話：（07）5818766

營業時間：上午8點至晚間10點，全年無休

售價：台灣鳳梨酥45元、黃金鳳梨酥35元、金牌鳳梨酥25元

(中國時報)