神明加持 自種玫瑰當內餡

2018年09月23日 04:11 中國時報 呂妍庭 ）

從小愛吃鳳梨酥的吳品諭原本家裡經營幼兒園，因嘗試做鳳梨酥給孩童吃，結果一試試出興趣，大四就靠賣鳳梨酥開創人生第1個事業，以做給家人吃為出發點，他的鳳梨酥堅持使用天然食材，為堅持健康有機內餡，還貸款買地自種玫瑰，靠「八野爺」鳳梨酥打出一片天。

28歲的吳品諭年紀輕輕，創業已6年多，是名副其實的青年實業家，以住家旁供奉神明「八聖爺」命名的「八野爺鳳梨酥」，不僅登上國內各大媒體版面，連外國媒體也爭相報導神明加持的鳳梨酥，相關包裝也全由美術系畢業的他和畫家母親一手設計，獨具風格的形象識別和健康口感，深得年輕族群喜愛。

八野爺鳳梨酥有原味、伯爵紅茶、抹茶、竹炭、玫瑰5種口味，因堅持不添加任何人工香精、色素及防腐劑等化學成分，外皮使用天然油脂，內餡採不含荷爾蒙及生長激素的土鳳梨製成，健康形象讓顧客吃得安心。

雖然自家鳳梨酥銷售穩定，年節前夕訂單滿滿；但吳品諭也背負千萬貸款，笑稱別人高富帥，他是「高負債」、「負二貸」。

為讓有糖尿病的阿嬤放心吃自家產品，吳品諭特地研發一款樂齡餅，以甜菊糖取代天然代糖，另持續研發新產品，希望產品更多元化，滿足更多消費者的味蕾。

地址：嘉義縣朴子市大鄉里24鄰大槺榔958號

電話：（05）3708356

營業時間：24小時網路接單，全年無休，訂購網址：https://www.8yaya.com.tw/

售價：綜合口味鳳梨酥禮盒10入380元

(中國時報)