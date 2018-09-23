景美師大拔河聯隊 5連霸

台北市景美女中與台灣師範大學女子拔河聯隊，台灣時間22日參加U23女子500公斤錦標賽以2比0擊敗南非，順利拿下該項目賽事2連霸。（北市景美女中提供）

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中國時報
／台北報導

台北市景美女中與台灣師範大學女子拔河聯隊，遠赴南非開普敦參加2018世界盃室外拔河錦標賽，前3天拿下4面金牌、1面銅牌，22日再傳捷報，U23女子500公斤錦標賽以2比0擊敗南非，完成該項目2連霸紀錄，4天賽事抱回5金、1銅的佳績。

抱回5金、1銅

2年舉辦1次的世界盃室外拔河錦標賽分為公開賽及錦標賽，公開賽部分，景美女中、台師大、國體、壽山高中聯隊19日在U23男女混合560公斤奪金，隔日再接再厲，分別在U23女子500公斤、女子540公斤獲得金牌，總計前2天拿下3金。

前天展開錦標賽，女子500公斤在冠軍戰以2比0擊敗瑞士，奪得錦標賽第一金，也完成該項目5連霸，隨後登場的男女混合560公斤，以預賽第4名進入準決賽，首場不敵預賽冠軍瑞士，以0比2敗下陣來，下一場對上德國，隨即以2比0扳回顏面，拿下銅牌。

昨最後一天賽程，景美女中與台灣師範大學女子拔河聯隊在U23女子組500公斤一路過關斬將，以5連勝之姿輕鬆過關，冠軍戰面對南非，第2局一度只差10公分就過中心線，景美師大聯隊發揮韌性逆轉勝，勇奪冠軍，笑納該項目2連霸。

擊敗南非 2連霸

景美女中拔河隊自從2010年參賽以來，以「世界年紀最小、體重最輕」躍上國際舞台，並屢創佳績，截至昨晚7時，此屆賽事共拿下5金、1銅，並完成女子500公斤錦標賽5連霸及U23女子組500公斤2連霸。

(中國時報)

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