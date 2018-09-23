竹縣助選 小英柯P打對台

2018年09月23日 04:11 中國時報 陳慶居 ／綜合報導 邱立雅、／綜合報導

新竹縣長參選人鄭朝方（左）與蔡英文總統站在競選總部壁畫前合影。（邱立雅攝）

蔡英文總統與台北市長柯文哲在中秋連假首日來到竹縣，分別替民進黨新竹縣長參選人鄭朝方、民國黨參選人徐欣瑩站台，蔡英文將鄭朝方與新竹市長林智堅相提並論，認為鄭朝方將是選民的答案，不過柯文哲卻認為這兩人「不一樣」。

蔡盛讚鄭朝方

蔡英文首站走訪寶山鄉新城社區，她表示，改革之路很孤單，但看到了新城社區變得很成功，心中認為「這些改革是值得的」，而來到黨籍提名人鄭朝方競選總部，鄭朝方用攝影、香水與詩展現自己的政見，蔡英文表示，原本很擔心「沒有政治味」的鄭朝方如何行銷自己，現在看來鄭很懂得怎麼做，她也稱讚林智堅3年多來做得很好，希望鄭朝方也會是新竹縣選民的答案。

而南下幫徐欣瑩站台的柯P，被問到徐欣瑩要面對的是如林智堅一樣年輕的鄭朝方，是否擔心會翻轉？柯文哲說，林智堅參選新竹市長之前在「老柯」柯建銘的陣營「做很久了」，林智堅跟鄭朝方還是不太一樣。

柯力梃徐欣瑩

針對柯文哲說法，鄭朝方指出，柯文哲在選台北市長之時，也被對手酸沒有從政經驗，應該很可以體會被對手攻擊沒有經驗的心情，他強調，政治圈需要新的力量、新的觀點，這是很多年輕人的願望，有沒有從政經驗不是重點，而是有沒有新的想法、思維，跟執行的能力。

至於國民黨新竹縣長參選人楊文科則出席「齊鼓飛揚~憶起YOUNG起來」國際失智症月新竹縣宣導活動，希望透過長照2.0與長期關懷照顧的愛心團體結盟合作，關懷包容失智者及家庭。

另外，蔡總統也到苗栗苑裡及通霄參拜祈福，並大力為民進黨籍及禮讓的參選人輔選，她說苗栗的發展相較其他縣市不足，但現在正處於南北發展交會點，是最佳時機，她希望五合一選舉，縣長支持徐定禎、通霄鎮長選杜文卿，讓中央與地方連線。

(中國時報)