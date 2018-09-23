中彰投苗共簽宣言 響應花博

彰化縣副縣長林明裕（左一）、台中市長林佳龍（左二）、苗栗縣長徐耀昌（右二）、南投縣長林明溱（右一）在農委會主委林聰賢（中）見證下，共同簽署花博台中宣言。（陳世宗翻攝）

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中國時報
／台中報導

中彰投苗四縣市首長會議22日於苗栗縣舉行！台中市長林佳龍、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、彰化縣副縣長林明裕等，在農委會主委林聰賢見證下，共同簽署花博台中宣言。林佳龍說，台中花博也是台灣的花博，採購中彰投苗在地植栽花卉數量超過60％，相信花博將讓世界驚艷、看見台灣的美好。

中彰投苗四縣市首長會議22日移師中農博會場苗栗館舉行，會議通過47項新增合作提案，平台合作第4年累計已達271案；內容從跨縣市受理地價稅、房屋稅及使用牌照稅申請等便民措施，到台中捷運綠線延伸彰化、藍線延伸到南投等事項。

林佳龍說，中彰投苗區域治理平台秉持「跨縣市、跨議題、跨黨派」原則！農業是區域治理平台的重要項目，中農博結合年底台中花博一起行銷；花博還規畫彰化、南投、苗栗館感謝農委會的支持，從中央到地方共同來舉辦花博。

林明溱則指出，中部四縣市的治理平台在林佳龍帶頭推動之下，成果豐碩；向中央爭取協助解決各項問題，讓區域共同進步推動。

推廣中農博 共創新農業

林明裕說，今年四縣市區域治理平台的豐收年，不論交通、環保、農業等獲得中央支持；透過區域合作，在中農博、台中花博都會互相支持。台中花博許多園藝、花卉向彰化農民採購；透過這樣合作，嘉惠中彰投苗更多鄉親。

中央串聯地方 一同進步

徐耀昌認為，中農博展期於107年9月22日至10月14日在苗栗縣立體育場旁空地舉行，歡迎民眾踴躍前往，共同了解2018中農博「與農共生、與食共進、與環境共享」的農業新境界。

(中國時報)

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