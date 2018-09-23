蘇治芬挺李進勇 張麗善贈潮T

立委蘇治芬（左三）為雲林縣北港鎮長張勝智（左四）站台時，首度在選舉場公開呼籲「年底縣長這局，絕對不能讓張麗善當選」，等同籲請大家力挺雲林縣長李進勇連任。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導
雲林縣長參選人張麗善（前左）送柔道選手每人一件「雲林上場」潮T，期望選手能有優異表現。（許素惠攝）

立委蘇治芬22日為雲林縣長李進勇與北港鎮長張勝智，競選連任聯合總部成立站台，首度在選舉場公開呼籲「年底絕對不要讓張麗善當選」，等於要大家力挺李連任，但蘇李兩人仍未同框。張麗善則為雲林柔道代表團加油，致贈潮T，並揪團購買病逝古坑老農留下來的文旦。

李、蘇仍沒同框

李進勇和古坑鄉長黃意玲、張勝智聯合競選總部昨日成立，立委劉建國和蘇治芬山、海趕場站台，但李、蘇仍沒同框。

蘇除了籲請大家支持該黨參選人當選外，儘管和李心結未解，為了大局還是將個人恩怨放兩邊，首度在選舉場上公開疾呼鄉親支持李進勇。

蘇治芬強調，雖然朋友對她無情無義，不尊重她，甚至無的放矢檢舉她，但是不管如何，年底雲林縣長這局，絕對不能讓張麗善當選。

雲林柔道團昨日由教練丁學緯率領，前往彰化參加中部5縣市柔道錦標賽，張麗善提前為選手加油打氣，並贈送每人一件「雲林上場」潮T，期望選手有優異表現。

張幫老農銷文旦

張麗善說，雲林就是要靠年輕的孩子才有未來，選手們經過磨練、充分準備後，一定能拿出最佳表現、光耀雲林，讓雲林做主角。

古坑鄉79歲的老農林照雄8月病逝，3萬斤文旦迄今未賣完，妻子唐美秀無力處理販售，還有一個念高中的女兒要養，家計全靠賣文旦。

張麗善偕競選搭檔斗六市長謝淑亞，號召土風舞協會以及婆婆媽媽認購，並且大力為老農文旦推銷，呼籲大家中秋賞月一定要吃美味的文旦，讓愛心陪伴過佳節。

(中國時報)

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