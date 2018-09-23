首座會旋轉大港橋 高雄動工

高雄港大港橋開工典禮22日舉行，總統府祕書長陳菊（前排右三）、行政院長賴清德（前排左三）出席動土典禮。（林瑞益攝）

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中國時報
／高雄報導

台灣港務公司22日在海洋文化及流行音樂中心旁舉行「高雄港大港橋新建工程動土典禮」，該項工程斥資3.86億元，是全台首座「會水平旋轉的橋」，預計將於明年3月完工啟用，屆時將可以節省民眾近30分鐘的步行路程，更象徵港區解放、市港共生共榮。

明年3月 完工啟用

總統府祕書長陳菊、行政院長賴清德、高雄市代理市長許立明、民進黨籍立委陳其邁等人22日傍晚出席動土典禮。第1槌開地平安，第2槌動土順利，第3槌祝一切吉祥。

陳菊致詞時感謝陳其邁之前擔任代理市長時的努力，以及許立明市府團隊的幫忙，讓高雄市建設蓬勃發展。她話鋒一轉，市府團隊用心經營建設，每個環節都可以公開接受檢驗。至於大雨造成的淹水，高雄市要繼續努力，但不接受工程偷工減料的抹黑，市府一切都依法行政，文官也不容屈辱。

節省30分鐘步行路程

聯繫駁二藝術特區與蓬萊商港區的「大港橋」，最初的發想與行動是在2017年春天的「大港開唱」音樂祭。第一代大港橋長達120公尺、由超過5000個浮筒所組成；昨動土的橋梁總長109.5公尺，可水平開啟、閉合。

當時發想出「大港橋」的副市長史哲表示，設計大港橋的初衷便是要帶領民眾跨過第3號船渠，前進到蓬萊商港區這個「禁區」，用具體的行動象徵港區的解放與市港的共生共榮；而當時市府正將與港務公司合組開發公司，一同以市港合作的方式，朝向市港合一的目標前進，活化高雄市的水岸，開拓生活的新空間。

(中國時報)

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