深坑多福宴開賣 5分鐘搶光

2018深坑多福宴將於10月5日下午7時在深坑老街舉辦，14道料理澎湃數量超越往年，開賣不到5分鐘就完售。（本報資料照片）

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中國時報
／新北報導

受到國內外饕客高度期待的新北市深坑多福宴，不但14道料理澎湃數量超越往年，推出的經典創新菜色，道道引人垂涎，每桌可供10人享用的盛宴售價僅3999元，CP值爆表。新北市經發局表示，22日中午12時準時開賣，不到5分鐘就完售。

新北市深坑以豆腐美味聞名全台，可說是台灣豆腐的故鄉，深坑老街經新北市政府修復，更充滿濃厚懷舊風情。新北市深坑豆腐宴於2014年辦理以來迄今已5年，2014、2015年「經典招牌」30桌、2016年「私房嘗新」45桌，2017年「深坑豆腐黑白配」50桌，2018年「經典、創新」50桌，深坑豆腐宴已成為在地節慶意象，為當地創造2成以上營業額，並提升商圈觀光人潮20％。

今年以「經典、創新」為主題的深坑豆腐宴，將於10月5日下午7時在深坑老街舉辦，21日公布的14道深坑在地美食，數量超越往年，還有許多創新菜色。

今年的菜單包括1道冷盤（金銀扇影白玉盤）、3道前菜（黃金泡菜臭豆腐捲、香煎富貴餅、喀滋喀哩古早味卜肉）、4道主菜（糖醋金黃豆腐魚、雙色古早味油飯、乾鍋臭豆腐、東方白富貴牛肉）、2道湯煲（豆腐羹湯、日月麻辣臭豆腐）、4道甜點（碳烤豆腐冰淇淋、豆腐麻糬、賺錢湯、黃金豆腐佐墨爾本黑森林）。活動當天現場還有音樂表演與趣味活動。

今年的深坑多福宴在22日中午12時準時開賣，新北市經發局表示，由於深坑豆腐名聲已打響，限量的多福宴名額在5分鐘內旋即完售，也打破去年7分鐘完售紀錄，受歡迎程度可見一斑。新北市經發局也特別提醒，購買民眾須在2天內完成繳費，否則會釋出名額給其他民眾搶購。

(中國時報)

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