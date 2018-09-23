幸福新食尚 中農博揭幕

2018年09月23日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

中彰投苗區域治理平台4縣市首長會議，22日移師苗栗縣立體育場旁中台灣農業博覽會苗栗館舉行，會中針對苗縣建議選舉與公投脫鉤辦理等47項提案達成共識，隨後攜手為中農博主持開幕式，希望為中部打造更精緻而優質的農業，增加農民收益也吸引青年返鄉。

2018中台灣農業博覽會，即起至10月14日為期23天，在苗栗縣立體育場旁熱鬧登場，主軸為「幸福農業新食尚」，規畫幸福苗栗館、品味南投館、彰化優鮮館、花現台中館及農業成果展示、農村繽紛、農業機械展示館，共7大主題展館，展現各縣市農業和農村再生特色。

苗栗縣長徐耀昌與農委會主委林聰賢、台中市長林佳龍、彰化縣副縣長林明裕、南投縣副縣長陳正昇、行政院中辦公室副執行長吳宜臻及立委徐志榮、陳超明等共同主持開幕式。

徐耀昌表示，中農博首度在苗栗縣舉辦，縣府團隊精心籌辦盼帶給民眾耳目一新的農村文化休閒體驗。中彰投苗4縣市都卯足全力將農村文化、休閒農業、農業特色、農特產品，結合實境展演與科技體驗，打造7大主題展館，讓民眾透過觀賞參與互動遊戲，更深入認識農產業文化。

徐耀昌熱情歡迎民眾來到苗栗縣，23天展期中，每周、六日都有苗栗、彰化、南投、台中4縣市輪流規畫的精心表演，要讓民眾好吃好玩好康一把抓。

而稍早的中彰投苗區域治理平台4縣市首長會議已邁入第4年，合作提案累計271案，執行率73％，成效良好，苗縣這次另建議把公職選舉與公投脫鉤，以免過於複雜恐作業到深夜。4位首長另簽署11月即將在台中1登場的花博宣言，林佳龍宣布縣市周的優惠措施。

(中國時報)