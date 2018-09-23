東隆宮迎王特展 船承藝陣

東隆宮展出1/2比例大小的王船讓民眾觀賞。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

三年一科東港迎王平安祭典將於10月28日登場，為期8天的祭典是台灣民間宗教大事，東隆宮特地舉辦「東港迎王－代天巡狩．船承藝陣」文化活動，展出1/2比例大小的王船讓民眾觀賞，「迎王特展」則介紹東隆宮及迎王歷史流程。

東港迎王祭典最著名的就是王船，華麗彩繪木造王船長45尺6寸、寬12尺6分、中心高8尺6寸，打造和彩繪都非常精緻。由於2名造船匠師蔡文化與蔡財安都已60多歲，後續無年輕人學習及投入，造船技術恐怕無法傳承。

東隆宮董事長伍水源表示，每一科祭典在燒王船後，王船就化為灰燼，無法保留，非祭典期間民眾很難看到王船真面目，東隆宮3年前斥資280萬打造1艘1/2比例大小的王船，典藏於東隆宮廟埕旁的「王船展示館」，讓民眾一睹王船面貌。

館內並輔以文字、照片及解說牌介紹王船製作過程，呈現完整的王船藝術。東隆宮文宣副組長謝政龍表示，展示的小王船能保留王船製造技術，未來如果王船建造後繼無人，小王船就能成為樣品，一般木工師傅可依此打造。

「東港迎王－代天巡狩．船承藝陣」文化活動22日起展開，包括3天動態樂舞劇演出與1個半月靜態的迎王特展，23日晚上由東隆宮大漢樂團及東港開基共善堂等家將及樂團表演，宣告今年東港迎王平安祭典正式開始。

(中國時報)

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