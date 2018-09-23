許明財青創政策 連勝文背書

國民黨中常委連勝文（右）認同新竹市長參選人許明財（左）提出的「青年創業出海口」政策。（羅浚濱攝）

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中國時報
羅浚濱、／竹市報導

國民黨新竹市長參選人許明財提出「媽媽孕轉新方向 強化老人福利政策」後，22日端出「科技青創出海口 在地文化青創輔導」的「新菜」，國民黨中常委連勝文到場背書，指許明財有歷練、經驗，經過磨練，證明有執行力，可讓新竹高科技和在地文化產業走出去。

許明財指出，新竹有優秀的科技人才，良好的研發能力，但資金與建構銷售管道等問題，常讓青年創業卻步，而新竹傳統產業多未能迎合現代化，如何找到「出海口」，他自認責無旁貸。

許明財強調，當選市長後將會透過城市交流，與深圳、上海、天津、新加坡、曼谷等青創重要城市合作，舉辦台灣高科技青創發表會等，解決資金募股和海外銷售問題，並舉辦「國際名品博覽會」，活絡在地文化產業國際化。

「台灣已陷入走不出去的經濟困境！」連勝文說，新竹的「亞洲矽谷」美名，現已被大陸深圳、天津、上海等地取代，若無法解決青創朋友面臨的問題，台灣就完蛋了！

「走出去才是最好辦法！」連勝文認同許明財的「青年創業出海口」政策，強調如何幫青創朋友和在地傳統產業解決所面臨的困境和問題，再讓他們風光走出去，才是重點。

連勝文指許明財過去和大陸、亞洲成功的城市交流，證明有執行力，希望想要有未來的新竹鄉親，一定要支持許明財，前市長童勝男肯定許明財的「這道菜」，可讓新竹市再次發展，讓年輕人有未來，若再失去這個發展機會，人才將會跟著沒落、墜落。

(中國時報)

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