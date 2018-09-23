嘉市長3選將 連假忙跑攤

2018年09月23日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長參選人黃敏惠22日成立律師顧問團，宣誓反賄選、防止選舉奧步；轉戰市長選舉的嘉義市議蕭淑麗則出席楊偉中的追思會；尋求連任的嘉義市長涂醒哲則為企業女子壘球聯賽開球。

黃敏惠成立律師顧問團，由黃曜春、林德昇2位律師擔任召集人，在律師團見證下發表反賄選宣言，並強調堅持反賄選、反奧步、反假新聞、零暴力，落實優質選舉的理念，捍衛「民主聖地」嘉義市的乾淨選風。

黃敏惠表示，選舉越逼近，各種賄選、抹黑的謠言滿天飛，2010年她競選連任市長時飽受抹黑、謠言流傳等奧步困擾，被迫提告止謗，此次對手也會刻意操作假議題、真假新聞等方式來製造聲量，必要時會採取法律途徑處理。

黃敏惠也宣布將於10月7日晚上6時30分舉行競選總部成立晚會，由前副總統蕭萬長擔任競總榮譽主任委員、前嘉大校長胡懋麟為主任委員、前立委江義雄為顧問團團長、飯店業者黃國芳為後援會會長。

蕭淑麗特地北上參加不當黨產委員會委員楊偉中的追思告別會，她說，和楊偉中遺孀陳以真家族有深厚情誼，更感念楊偉中生前為社會公義奮戰不懈的精神，去送他最後一程。隨後趕回來參加嘉義市教師書畫協會會員聯展活動，喜獲一幅為她而寫的書法。

涂醒哲為移師嘉義市立棒球場舉行的「企業女子壘球聯賽」的主場賽活動，與福添福基金會董事長陳素月共同開球，期許提振地方的壘球運動風氣，隨後參加市府舉辦的嘉義家扶中心寄養家庭感恩餐會，向寄養家庭致謝並祝賀中秋節快樂。

(中國時報)