新竹街頭 經典又復古

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中國時報
／竹市報導

65部古董車現身新竹市舊城區，經典車與古蹟來相會，22日的新竹街頭好復古！「Viva Retro 2018 台灣．新竹經典車會」昨天下午熱鬧登場，大批經典車走出收藏家車庫在歷史建築前展出，不少民眾也特別穿著復古服裝參與活動，讓人仿佛走入時光隧道重返舊日時光。

市長林智堅表示，有人深愛經典車，有人則迷戀於古蹟，他們都紀錄了歷史與新竹人共同記憶，這次活動特別讓經典車與91歲的新竹州廳、93歲的美術館、85歲的影像博物館，105歲的新竹火車站同框，讓車迷們一飽眼福，也讓大家認識新竹市、愛上新竹市。

林智堅並揮旗搭上古董車發展協會會長曾國棟的賓士190SL敞篷車率領1部部經典古董車從州廳前廣場出發，沿著美術館、護城河，繞經東門圓環，穿過石板路林蔭，親身體驗經典與歷史，自己也融入行動博物館的1部分，與民眾共同享受整座城市熱鬧氛圍。

市府表示，此次活動有65部經典古董車一同現身，讓經典遇上歷史，而展出的經典車年齡超過40歲的有40部，而65部車子加起來高齡2534歲，其中不乏名人的珍藏品，在台灣前所未有，城銷處長顏章聖指出，這項活動除了在舊城區熱鬧遊行外，今天還將集結於兒童探索館後方停車場，出發巡遊整個新竹市，也呼籲賞車民眾與車輛保持適當且安全的距離。

(中國時報)

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