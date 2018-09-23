饒慶鈴原民、婦女後援會成立

國民黨台東縣長參選人饒慶鈴婦女後援會及原住民後援會22日成立。（莊哲權攝）

友善列印
中國時報
／台東報導

國民黨台東縣長參選人饒慶鈴婦女後援會及原住民後援會22日成立，前總統馬英九、立委廖國棟、縣長黃健庭、前縣長吳俊立、台東市長張國洲均到場力挺，展現藍軍大團結氣勢。

饒慶鈴在「台東加油．姊妹同心」婦女後援會成立大會中表示，若她選上縣長，將銜接縣長黃健庭的托育政策，讓婦女能安心成家、生孩子。她表示，雖然自己沒生小孩，但她知道做媽媽的辛苦，一定會把各位媽媽放在心上。

因妻子鄺麗貞登記參選、鬧得滿城風雨的吳俊立也指出，民進黨執政後，兩岸關係惡化，觀光產業倒退到20年前，過去每次國民黨分裂，民進黨就得利，希望大家拋棄所有恩怨，全心全力大團結，集中票源把饒慶鈴送進縣政府，民進黨執政是用假正義打擊異己，就是消滅國民黨，所以他呼籲，要用選票教訓民進黨。

而黃健庭在原住民後援會成立大會上表示，劉櫂豪是蔡英文的學生，也是蔡政府核心人馬，拿下台東代表蔡英文拿下台灣，對從沒在台東執政的民進黨而言，一旦翻轉成功，會更加氣焰高漲地要在2020繼續執政，非常讓人擔憂。他呼籲，所有的原住民朋友成為饒慶鈴最堅固後盾，票投饒慶鈴，讓台東幸福縣政持續。

馬英九則強調，黃健庭任內成績亮眼，應讓藍色繼續執政，才能保住農特產品繼續銷往各個友善城市。

(中國時報)

黃家古厝音樂會 千人共賞 侯成功翻轉 獲嘉義同鄉會力挺

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。