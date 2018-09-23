饒慶鈴原民、婦女後援會成立

2018年09月23日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

國民黨台東縣長參選人饒慶鈴婦女後援會及原住民後援會22日成立，前總統馬英九、立委廖國棟、縣長黃健庭、前縣長吳俊立、台東市長張國洲均到場力挺，展現藍軍大團結氣勢。

饒慶鈴在「台東加油．姊妹同心」婦女後援會成立大會中表示，若她選上縣長，將銜接縣長黃健庭的托育政策，讓婦女能安心成家、生孩子。她表示，雖然自己沒生小孩，但她知道做媽媽的辛苦，一定會把各位媽媽放在心上。

因妻子鄺麗貞登記參選、鬧得滿城風雨的吳俊立也指出，民進黨執政後，兩岸關係惡化，觀光產業倒退到20年前，過去每次國民黨分裂，民進黨就得利，希望大家拋棄所有恩怨，全心全力大團結，集中票源把饒慶鈴送進縣政府，民進黨執政是用假正義打擊異己，就是消滅國民黨，所以他呼籲，要用選票教訓民進黨。

而黃健庭在原住民後援會成立大會上表示，劉櫂豪是蔡英文的學生，也是蔡政府核心人馬，拿下台東代表蔡英文拿下台灣，對從沒在台東執政的民進黨而言，一旦翻轉成功，會更加氣焰高漲地要在2020繼續執政，非常讓人擔憂。他呼籲，所有的原住民朋友成為饒慶鈴最堅固後盾，票投饒慶鈴，讓台東幸福縣政持續。

馬英九則強調，黃健庭任內成績亮眼，應讓藍色繼續執政，才能保住農特產品繼續銷往各個友善城市。

(中國時報)