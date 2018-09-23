侯成功翻轉 獲嘉義同鄉會力挺

出身嘉義朴子的侯友宜成功翻轉色彩偏綠的嘉義同鄉會，22日參加在五股舉行的會員大會，現場5000位嘉義鄉親高呼凍蒜。（吳岳修攝）

友善列印
中國時報
吳岳修／新北報導

中秋連假第一天，新北市長參選人侯友宜趕赴五股工商展覽中心參加嘉義全國同鄉會會員大會，現場席開500桌、逾5000位嘉義鄉親齊聚。

出身嘉義朴子的侯友宜一走進會場，獲得全場熱烈歡呼及掌聲，侯友宜也興奮直喊：「我回到家了！」同鄉會理事長許明森展現力挺態勢，高呼「支持嘉義子弟當選新北市長！」

嘉義人熱情友善，外出打拚的鄉親人數眾多，與彰化、雲林同列為全台三個最大同鄉會，單在新北市的嘉義子弟逾30萬人，是藍綠兵家必爭之地，22日政治人物齊聚，包括新北市議長蔣根煌及議員林金結、洪佳君、林國春、陳明義等10多名議員均到場，王威元、蔡健棠等多位議員參選人也不放過這個搶票場子。

嘉義同鄉會過去色彩相對偏綠，但侯友宜出身嘉義朴子，也是第一位出身嘉義的新北市長參選人，加上民進黨政府執政滿意度不斷下滑，讓原本偏綠的嘉義同鄉會轉而支持侯友宜。

侯友宜上台致詞時，包括嘉義同鄉會理事長許明森、前理事長蔡銘桐等人，紛紛站在侯友宜身旁還高呼「凍蒜」，展現力挺態度。

侯友宜一上台高興的連續大叫兩聲「我回到家了」、「我回到家了」，他感謝在場嘉義鄉親留在北部跟他一起過中秋節，感性表示自己在嘉義朴子出生長大，年邁雙親現在還住在朴子老家，他是實實在在嘉義子弟，不僅是他第一次參選，也是第一次有嘉義人參選直轄市長，他會在所有嘉義鄉親支持與鼓勵下，帶著嘉義的驕傲贏得新北市長選舉。

侯辦昨也表示，以「市民總部」為名的競選總部將於9月30日正式對外開放，除了假日舉辦親子活動，也會展示新北市青農、青創成果。

成立當晚，也會邀請2017票選世界百大DJ舉辦電音派對，與年輕朋友一同嗨翻板橋。至於幹部架構、主委人選等，將於下周擇期說明。

(中國時報)

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