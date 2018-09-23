老台南人開趴 高思博扮鄭成功

2018年09月23日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

中秋節前夕，國民黨台南市長參選人高思博在安平舉辦「老台南人趴替」，邀請歌仔戲名小生郭春美領導的春美歌劇團演出「鄭成功傳奇」，他更扮鄭成功，許諾未來透過街市重建、藝文戲劇演出、嘉年華會及鄭成功渡海平台等大型歷史定目劇，重現市井生活與歷史事件，打造「大航海時代主題樂園」吸引觀光客。

高思博說，偉大的城市都有專屬自己的代表戲碼，台南也可推出代表台南的大型歷史定目劇，在包括安平歷史街區、安平古堡、億載金城及赤崁樓等古蹟專屬演出，讓「到台南看戲」成為必來台南觀光的理由。

「鄭成功傳奇」劇情主要描述鄭成功從荷蘭人手中收復台灣，高思博特別身披戰甲出席記者會，並邀請郭春美擔任台南市推展文化觀光代言人。高表示，台南擁有豐厚文化歷史底蘊，如何轉化成具觀光、經濟產值產業格外重要，這次在中秋前夕，舉辦「老台南人的趴替（party）」，上演歌仔戲，未來還將持續加碼演出。

高思博指出，他想以府城400年來的歷史基礎做出發，打造「大航海時代主題樂園」。利用歷史生活體驗為主軸，結合安平歷史街區及安平古堡、億載金城等據點，透過街市重建、藝文戲劇演出、嘉年華會及鄭成功渡海平台等大型歷史定目劇，重現市井生活與歷史事件，規畫全天候多時段旅遊行程。

(中國時報)