義交之夜 歌手接力賀中秋

義交之夜表揚56名績優義交及5名資深義交。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

「桃園市義交之夜、愛與關懷青少年交通安全、反毒宣導暨關懷弱勢中秋聯歡晚會」22日在桃園市立體育館舉行，10位知名國台語歌星接力演唱，參與團體計有桃園市各民力大隊及各公益團體超過1萬人，市長鄭文燦、義勇消防總隊總隊長、也是議長邱奕勝及桃園市各民力大隊大隊長蒞臨參與，共同慶賀大家中秋佳節愉快。

「義交之夜 關懷弱勢中秋晚會」是由桃園市交通義勇警察大隊主辦，演唱會前於體育館外廣場舉行公益園遊會，有反毒、交通安全宣導活動及街頭藝人表演，並有申請捐血車及無動力捐血車讓各民力挽起袖子熱血一下，由NONO擔任主持人，蔡小虎、龍千玉、李翊君、翁立友、孫淑媚、王中平等歌手接力演唱。

國際扶輪社3502地區總監沈文灶、桃園東北扶輪社代表及高國安等3人捐款35萬元，在晚會中，交由社會局長古梓龍捐贈給張老師基金會。

發起人大隊長義交呂學祺表示，感謝義交及各民力平時無私的奉獻時間與精力在桃園這塊鄉土上，希望透過演唱會讓所有民力提前共聚歡度中秋佳節。

晚會同時也表揚2018年度56名績優義交及5名資深義交，鄭文燦表示，警力有限，民力無窮，運用各民力協勤來改善桃園市繁重的治安、消安、交安工作，為其施政的重要理念，各民力大隊協同警察局、消防局守護桃園，讓桃園在人口、經濟快速發展成長時，仍可維持安居樂業的優質環境。

鄭文燦表示，舉凡桃園市各項大型活動、各項重大工程施工、安全巡守等均仰賴各民力協助，發揮了極大的成效，為桃園進步繁榮奠定下安心的基石，「各民力兄弟姊妹在桃園各街道角落執勤的身影，是桃園最溫馨美麗的風景」。

(中國時報)

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