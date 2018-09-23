切割喜樂島 蔡英文正確第一步

2018年09月23日 04:11 中國時報 主筆室

民進黨中常會日前決議，禁止黨公職及候選人參加或參與動員喜樂島聯盟舉行的「全民公投反併吞」群眾聚會，與正名入聯公投畫清界線。兩年來，民進黨政府堅持「中華民國現狀」，獨派卻步步進逼，尤其陳水扁得了便宜又賣乖，蔡總統卻始終忍讓。如果中常會日前的決議代表蔡總統在維持現狀與台獨路線間做出選擇，將是該黨一次重要的自我轉型，和深綠台獨做出區隔。

不過，大綠、小綠同根生，不論分家或區隔都難上難。民進黨中央宣稱，地方執政成績與中央改革成果才是九合一地方選舉的主軸，喜樂島的活動存有「舉辦時間不適宜、活動地點不恰當、訴求將使選戰失焦」等疑慮，尤其不宜出現與當前政治改革基調偏離的議題與群眾動員活動，因而作出決議，讓民進黨參選人能抵抗深綠的糾纏，不參加中間選民排斥的獨派集會活動。

當天民進黨中常會上，蔡英文主席還裁示要另組小組，與該聯盟共同向國際宣示維護台灣主權獨立、力抗中國併吞的決心。儘管喜樂島成立迄今總是炮口朝內，九合一選舉更火力全開打擊執政當局；但民進黨仍然認為，為凝聚台灣主體性支持力量，應採加法策略而不是減法，希望保留大小綠溝通空間而非全面切割。

但對獨派採取「綏靖主義」，是聰明的對策嗎？蔡總統和台北市長柯文哲原屬聯盟關係，卻在獨派壓力下提名姚文智參選台北市長，選舉競爭壓力下，民進黨與白色力量裂縫愈來愈大，蔡柯聯盟覆水難收。回顧過去兩年，蔡總統對獨派極盡疏導綏靖，不但無法換來深綠團體的體諒、歸隊輔選民進黨九合一參選提名人，陳水扁「勇哥物語」炮打中央用詞卻越來越辛辣，不再避諱「保外就醫」身分，更深度介入深綠團體的政治操作與動員，重啟「一邊一國連線」，儼然地下總指揮，在南部縣市漸成氣候，尤其議員選舉，已經造成民進黨提名候選人沉重的競選壓力。

時代力量是小英總統另一個辛苦的源頭。2016年時力在民進黨大力協助下展露身手，原本應該是民進黨吸納青年世代的側翼，極大化泛綠政治版圖。然而，時力對蔡政府的改革政策不但拒絕照單全收，還經常在立法院上演小綠槓大綠的火爆場面，這場選戰更走上自己的獨木橋。

結果，民進黨的執政民意滿意度一再下滑，偏偏此時喜樂島聯盟等深綠團體在綠媒推波助瀾下，認為美國總統川普和大陸可能因貿易戰而決裂，民進黨關鍵時刻應勇敢推動台獨公投。問題是，深綠團體熱中操作的台獨議題，將模糊、抵銷民進黨追求兩岸維持現狀的論述和努力。北京也把掩上的窗戶愈關愈緊，甚至將小綠、大綠綁在一起打擊；台灣民眾也愈來愈搞不清楚，拚台獨和維持現狀，哪個才是民進黨？

不論是針對兩岸關係或統獨議題進行的民調都顯示，多數民眾支持兩岸維持現狀，且對藍綠都不滿意，選舉民調未表態選民比例大幅提高，南部縣市更高。深綠拖累民進黨，不僅反應在蔡英文身上，被深綠寄予厚望的行政院長賴清德，同樣從民調寵兒變成重災戶，聲望幾乎滑向谷底。

九合一選舉民進黨竟然在南台灣選情吃緊，執政的宜蘭縣、彰化縣、嘉義市等也可能被翻盤；穩如泰山的高雄市被國民黨韓國瑜緊追在後，賴揆大本營台南市同樣壓力沉重。看來選舉結果民進黨最佳成績是平盤，也有可能大輸，選後獨派的壓力只增不減。換言之，蔡英文可能必須設法建立新聯盟，擴大基本盤。

2016年國民黨「換柱風波」，以洪秀柱為首的「憲法一中統派」和黨中央形同分手；蔡英文和獨派如果從內部矛盾擴大成為敵我關係，台灣政治版塊就可能重整。實際上，民意正漸轉向對緩統與急統有利，深藍、淺藍及深綠、淺綠在民意促動下有可能分家與再重整，台灣更有機會形成「大共識」。

柯P的社會敏銳度最高，打著「兩岸一家親」的他若順利連任，勢必在2020年重新詮釋「現狀」並爭取大位。柯文哲與蔡英文或藍營可能的共主，誰嗅覺更敏銳、彈性更強、更有能力整合「大共識」，誰就是2020的贏家。

(中國時報)