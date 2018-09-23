友台案 聽聽就好

友善列印
中國時報
主筆室

美國白宮國家安全顧問波頓20日介紹新的美國網路安全戰略，他點名將台灣納入網戰盟友，以共同面對來自中國大陸、俄羅斯、伊朗和北韓的駭客攻擊。他說這項新的網戰策略旨在提供聯邦機構一個全新的指導方針，來保護自身和美國民眾的隱私。從這看來，顯然不會是為台灣的國安和民眾資安而來，口惠實不至又一樁。

最近以來，為了配合整個中美競逐的大戰略，川普政府不斷釋出友台法案，以增加對中國談判的籌碼，但是所有的友台法案都沒有實質效果。最顯著的就是《台灣旅行法》的檢驗，蔡英文總統的中南美行，「同慶之旅」過境美國，並沒有獲得比馬政府時期更好的待遇，充分顯示美國的友台法案只是擺譜，讓台灣人聽來受用，讓中國大陸看來不爽。

說到台美之間的網戰合作，根本沒有前例，倒是中美之間的領袖級峰會，多次談到網路安全議題，甚至研擬簽訂「網路武器控制協議」，雖是為了避免透過網路攻擊基礎建設，諸如電廠、銀行、醫院等，不過雙方為了網路安全，已進行高層次的會談是不爭的事實。

但是台美之間曾經就網路安全進行過任何一次實質性的會議嗎？沒有！台美之間曾經因為駭客事件進行過任何一次的合作嗎？沒有！在這樣的情況下，台美之間如何就網路戰略進行實質合作？盟友說不過再吃一次台灣豆腐而已。沒錯，波頓是川普政府中的友台大將，曾經力主台美之間恢復邦交，但是美中目前貿易戰進入白熱化階段，波頓不正是對台灣最具說服力的人物？

儘管波頓出面，但棋子仍是棋子，就像台美無法復交一樣。友台案多一樁，聽聽就好。

(中國時報)

切割喜樂島 蔡英文正確第一步 維持現狀 自欺欺人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。