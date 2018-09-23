2018年09月23日 04:11 中國時報 主筆室

美國白宮國家安全顧問波頓20日介紹新的美國網路安全戰略，他點名將台灣納入網戰盟友，以共同面對來自中國大陸、俄羅斯、伊朗和北韓的駭客攻擊。他說這項新的網戰策略旨在提供聯邦機構一個全新的指導方針，來保護自身和美國民眾的隱私。從這看來，顯然不會是為台灣的國安和民眾資安而來，口惠實不至又一樁。

最近以來，為了配合整個中美競逐的大戰略，川普政府不斷釋出友台法案，以增加對中國談判的籌碼，但是所有的友台法案都沒有實質效果。最顯著的就是《台灣旅行法》的檢驗，蔡英文總統的中南美行，「同慶之旅」過境美國，並沒有獲得比馬政府時期更好的待遇，充分顯示美國的友台法案只是擺譜，讓台灣人聽來受用，讓中國大陸看來不爽。

說到台美之間的網戰合作，根本沒有前例，倒是中美之間的領袖級峰會，多次談到網路安全議題，甚至研擬簽訂「網路武器控制協議」，雖是為了避免透過網路攻擊基礎建設，諸如電廠、銀行、醫院等，不過雙方為了網路安全，已進行高層次的會談是不爭的事實。

但是台美之間曾經就網路安全進行過任何一次實質性的會議嗎？沒有！台美之間曾經因為駭客事件進行過任何一次的合作嗎？沒有！在這樣的情況下，台美之間如何就網路戰略進行實質合作？盟友說不過再吃一次台灣豆腐而已。沒錯，波頓是川普政府中的友台大將，曾經力主台美之間恢復邦交，但是美中目前貿易戰進入白熱化階段，波頓不正是對台灣最具說服力的人物？

儘管波頓出面，但棋子仍是棋子，就像台美無法復交一樣。友台案多一樁，聽聽就好。

(中國時報)