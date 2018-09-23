2018年09月23日 04:11 中國時報 胡勇

最近，台灣朝野不同背景的3家民調機構幾乎同時發布了最敏感的統獨民調數據。儘管具體數值上有出入，但3份民調都指向了同一個趨勢：台灣民眾傾向統一的比例在上升，所謂「維持現狀」的主流民意正在弱化。

先看陸委會的官方民調，不僅主張急統的比例（4.5%）首度超越了急獨，而且主張永遠維持現狀的比例也從蔡英文剛上台時的31.3%跌落到如今的23.2%。《聯合報》的民調數據也顯示，支持永遠維持現狀的比例（45%）比去年下降了4個百分點。即使親綠的台灣民意基金會測得有36.2%的台灣民眾支持台獨，但也承認支持統一的比例（26.1%）27年來首次超越「維持現狀」（23.2%），是「統派支持者的一次大躍進」。

對此，陸委會副主委邱垂正的解讀卻依然老神在在，以秉承上意的口吻宣稱，主張「廣義維持現狀」仍超過8成，是相當穩定的趨勢，顯示兩岸維持現狀，是台灣的主流民意與共識，這也是政府維持現狀政策的主因。總統府發言人黃重諺也呼應道，蔡總統主張的維持現狀的兩岸政策，確實是台灣的主流民意。然而，事實果真如此嗎？

首先，蔡政府無視3份民調共同指向的統獨趨勢，選擇性引用數據以驗證既有立場。邱垂正的依據是所謂「廣義維持現狀」，故意模糊統獨光譜的指標性變化。黃重諺則乾脆選擇維持現狀比例最高的《聯合報》數據。

其次，綜合3份民調數據來看，維持現狀或者永遠維持現狀的比例都在下降，只是降幅不同。這說明台灣民眾越來越意識到兩岸關係正在發生急劇變化，作為權宜之計的「維持現狀」越來越難以維持下去，是統還是獨終究要有一個說法。

再次，即使維持現狀確實是台灣的主流民意，那也只不過代表了一種或美好或逃遁的願望。蔡政府的兩岸政策不能僅僅建立在一廂情願之上，必須面對兩岸關係的現實，否則就是自欺欺人。那麼，兩岸關係的現狀為何？大陸國台辦早就下了判斷：民進黨當局破壞了兩岸同胞共同努力得來不易的兩岸關係和平發展的良好局面。易言之，在大陸看來，兩岸關係和平發展的現狀已經不復存在，始作俑者正是民進黨當局。不僅如此，後者一方面宣稱要維持現狀，另一方面卻不斷破壞現狀，甚至賊喊捉賊。大陸的反應是一方面揭露蔡政府「去中國化」等破壞現狀的作為，另一方面對蔡政府展開堅決反制，戳穿其維持現狀的謊言。

特別是今年以來，大陸的反制措施前所未有地猛烈。無論是施壓外企修改台灣地位表述，還是連續壓縮台灣邦交空間，抑或剝奪台中市的國際體育賽事舉辦權，大陸絲毫不像過去那樣投鼠忌器。在最近鬧得沸沸揚揚的「台諜案」中，北京也一反常態，不僅全媒體高調宣傳，而且就一些發生在馬政府時期的典型案例向蔡政府發難。凡此種種，都是向民進黨當局傳遞信息：不要再作維持現狀的迷夢了！

在大陸對台又打又拉，單方面強勢主導兩岸融一進程的當下，繼續宣稱維持現狀只不過是自欺欺人的鴕鳥政策。面對獨統此消彼長，現狀難以維繫的民意趨勢，曾號稱要「順勢操作」的蔡英文是不是也該順時代潮流而動？

(中國時報)