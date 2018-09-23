合作缺結構 波頓出張嘴

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中國時報
孫揚明

美國國家安全顧問波頓日前在回應媒體提問時稱，面對來自中國大陸、俄羅斯、北韓與伊朗的駭客攻擊，美國將與「包括台灣在內的盟友合作」來應對。

就波頓回應此提問的結構來看，他只是被動的回應，甚至可以說，波頓還是大半個外行；而且他的說法中，也沒有主動提出什麼重大計畫；甚至更深一層說，如要就美國與台灣在對抗中共電戰、網路相關作業上，早已有若干的合作；只是這個合作一直是處於一種不平等的狀態，或說是不平等的交流而已。例如雖然是在所謂的資訊共享的狀態下，美方始終都是看台北方面有多大的能耐，如果我方不了解的東西，美國絕不會主動告知；只有在我方已知的情況下，美方才會與我討論；又或是當美方有求於我時，才會拿出我方有需求東西來。

從另一個角度而言，相關國家在這一方面的合作或連繫，是一直都存在的；只是合作的緊密度和多少而已。但要拿出真正看家本領的合作，恐怕是非常困難，因為你並不了解對方的意圖，所以拿出看家本領的合作，會擔心洩密而反受其害。

所以波頓此一說法，在相當程度上根本是宣示性的意義大於實質；更何況，各國原先在網路的攻防上，一直都有所投入，只是投入資源的多少而已，這是不可能在檯面上公開的資訊，甚至是連作法都不可能公開。在民進黨上台後，因為資源的錯亂配置，我方的網軍下落恐怕用星流雲散來形容也不為過；這恐怕才是蔡英文總統日前才又公開宣示決定要投入若干億重組網軍的背景。

其實，波頓這種回應法，還很難說可以看出他有多大的誠意，因為真正所謂的合作，是必須要達成某種的「結構」，而且還是一種很難或是近乎無法逆轉的結構，例如陽明山平等里的超級大耳朵（這還是不平等的合作），否則若某一方只是「出一張嘴」式的合作法，然後再被民進黨政府拿回來做出口轉內銷的作法，那就真的很讓人看不起了。

當然，更等而下之的是隱隱約約的「台灣牌」；既在要對抗的名單中，有中國的存在，則拉入台灣自是上選；不管台灣能出多少力，至少讓北京嘔一下也是件好事，至於你台灣會遭到北京多少報復，那是「死道友不死貧道」的事了。當然，在這裡可以更清楚的看出所謂的「結構」的重要性；至少在要求台灣幫忙的同時，美方要付出若干的代價，以免再遭輕易出賣的後果。

當然，如果是原先就是要讓人打台灣牌，再加上希望用出口轉內銷求取政治利益，那才真是出賣台灣人利益的惡行了。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)

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