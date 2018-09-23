稅改延宕 經濟失動能

2018年09月23日 04:11 中國時報 林騰鷂

立法院1月18日才通過所得稅改，前財政部長許虞哲隨即在2月8日宣告再稅改，表示6月底要提出下波所得稅改案內容。但新任的財政部長蘇建榮並未依時提出稅改案，而要延至9月下旬才將《所得稅法》修法版本送行政院。不過在上周末又大逆轉，財政部想在明年5月稅改新制申報適用後，再來稅改。稅改如此一延再延，落實修法至少要拖兩年，將重傷台灣的財政、經濟動能。

依105年度綜所稅申報資料，全國申報所得總額為5.8兆元，列報免稅額及扣除額3.6兆元，占綜合所得總額約62%。亦即，真正課到稅的綜合所得只有38%。今年初的稅改，所得稅最高稅率從45%下修至40%，股利所得選擇分開計稅，稅率僅28%。如此，明年所得稅列報免稅額及扣除額占綜合所得總額的比率更將大幅增至76%，稅負比率會下降到24%。換言之，100元的綜合所得，政府只能課到24元，稅收額可能減少千億元，嚴重衝擊政府投資動能。

又依行政院主計總處統計，去年所得最低20%家庭（171.2萬戶），平均每戶「負儲蓄」1.83萬元，且已連續11年為「負儲蓄」，充分顯示低所得家庭入不敷出，根本沒有儲蓄，無法享受儲蓄扣除額的好處。相反的，所得最高20%家庭，每年可存儲68萬元，儲蓄率高達33.46%，卻又可享受儲蓄扣除額之免稅優惠。這造成所得低者，沒錢多消費，而所得高者，有錢儲蓄卻又享受免稅優惠，而其消費也多在奢侈房車、鉅額保險服務及海外旅遊上，無助提升國內消費之動能。

另超額儲蓄連續5年破2兆元。超額儲蓄過多，除了因國內消費低迷之外，也因投資不振。學者指出，民國103年民間投資實質成長率尚有3.6%，民國105年下降到2.8%，民國106年更降為負0.9%。由於《勞基法》修惡，製造業及服務業之利潤日益微薄，又因證券交易之所得一直不扣稅，有錢人寧願把錢放在殖利率有5%之股票、金融投資及購買高利率的保險，也不願投資製造業及服務業。特別是當沖交易稅率，自去年4月，由千分之3調降為千分之1.5後，資金多跑去炒股，也造成製造業及服務業的投資動能不足。

當前稅制對於財政及經濟動能的傷害，已極其嚴重，不容等閒視之！中央研究院在2014年6月早已提出《賦稅改革政策建議書》，對稅改有全面完整的建議，蔡總統及賴院長實不應把稅改方案一再委由特定「附隨組織」研究的財政部官僚所擺布，而應立即依中央研究院的建議書，對所得稅、貨物稅、土地稅、證券交易所得稅等，從事全面性的改革，以強化台灣的財政、經濟動能。 （作者為律師）

(中國時報)