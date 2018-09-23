2018年09月23日 04:11 中國時報 葉慶元

縣市長選舉將屆，不少政治人物過去的紀錄紛紛被提出檢驗，其中比較引人側目的恐怕是立委黃偉哲「崑陵山安樂園開發案」的貪汙疑案。依據法院判決記載，民國95、96年間，台南「崑陵山安樂園」的開發商為了希望營建署通過開發案，找上當時擔任立委的黃偉哲。業者先後分別於95年6月17日、96年5月4日及96年12月17日交付黃偉哲委員本人或其助理合計400萬元（200萬現金、200萬元支票）。

同樣是法院判決記載，黃偉哲在95年6月收錢的半年後，於12月21日上午前往內政部營建署與署長李武雄會面洽談「崑陵山墓地變更案」。李武雄證稱：「黃偉哲是來了解該開發案的進度，並告訴我們依照程序盡快辦理此開發案等語。」換言之，法院判決確認，黃偉哲委員不但收了錢，更有具體關切該開發案的行為，而事後，營建署也依照黃偉哲關說的要求將該筆土地也變更為殯葬用途，甚至在監聽譯文中，還出現「那個『黃』有點不太高興，不是都那個了嗎？怎麼還沒有『那個』啊？」的內容！台南地檢署即因以上事證，以違反《貪汙治罪條例》將黃偉哲起訴。

詭異的是，雖然法院在判決中明確認定，黃偉哲曾前後3次收受總計新台幣400萬元的款項，並且繼而有向營建署關說的行為，甚至也促成崑陵山安樂園開發案順利過關，加上業者明確表示：「第二次給黃偉哲100萬元是後謝。」但是法院卻認定黃偉哲立委拿錢辦事、關說成功，並不構成犯罪。尤有甚者，法院一方面認定黃偉哲關說行為違反《立法委員行為法》第16條規定，另一方面卻表示，「《立法委員行為法》第16條規定，並非《貪汙治罪條例》所稱之法令」，從而認定黃偉哲不構成圖利罪。

即使黃偉哲辯這400萬只是政治獻金。但黃偉哲委員拿錢辦事，仍違反行為時《政治獻金法》第8條第1項規定。更何況，這400萬中，黃偉哲只針對最後200萬的支票開立收據，並申報為政治獻金，而前兩次收受的200萬現金，不但未申報，而且第一次更是在法律禁止收受政治獻金的期間，依據行為時《政治獻金法》第23條第1項規定，黃委員之行為涉有3年以下有期徒刑的刑事責任。然而，時至今日，黃委員此部分的違法責任也未遭到任何機關追訴，令人費解。

針對類似的收賄關說行為，國民黨的林益世、黃景泰被判有罪，黃偉哲卻無罪，甚至還可以代表民進黨選台南市長，這才是民眾對司法信心蕩然無存的主因。

民進黨會不會動用黨紀？法務部敢不敢辦？這才是台灣究竟會向上提升或是向下沉淪的指標。（作者為東吳大學法學院兼任助理教授）

(中國時報)