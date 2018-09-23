轉型正義 勿忘尊重彼此

2018年09月23日 04:11 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

第三屆唐獎得獎人演講22日在台北舉行，法治獎、生技醫藥獎、永續發展獎及漢學獎8位得獎人及代理人輪番上陣，分享學研歷程。中研院院士、唐獎評選委員會總召集人錢煦表示，唐獎創辦精神在於造福人類，每個獎項的研究成果都是為了讓全人類受惠，邀請得主來台演獎可讓民眾近距離與大師對話，分享卓越成就。

醫學進步 癌症可被管理

法治獎得獎人約瑟夫．拉茲提到「轉型正義」問題。他指出，過去30年「轉型正義」在國際受到廣泛討論，然而每個國家地區歷經政權轉移，民眾對新舊政權的支持會有不同看法與立場。他呼籲，無論透過司法或其他方式推動轉型正義，切勿忘了尊重彼此，大家都生活在同一片土地。

生技醫藥獎得主布萊恩‧德魯克爾則分享發展癌症治療的醫學研究歷程，面對醫學與科技不斷進步，癌症很可能不再是絕症。德魯克爾則說，傳染病在過去被視為不治之症，但透過疫苗接種，大部分都能根治與抑制。治療癌症的邏輯相同，照目前醫療技術的發展，癌症雖不能完全治癒，但已有疫苗可施打，如頭頸癌，代表癌症可被管理。

用核與否 仍需民眾決定

永續發展獎得主詹姆士‧漢森在演講時提到能源政策的發展。他認為全球都在關注核能議題，美國賓州在1979年發生三哩島洩核事件，導致柯林頓政府宣布終止核能研究，正在美國興建的核子反應爐因此停建。

漢森說，在台灣這幾天發現空氣汙染嚴重，使用火力發電勢必傷害民眾健康。但要使用核能、化石燃料還是再生能源，必須仰賴量化的研究結果來比較。如今大量流通的能源訊息大多不正確，台灣是否適合發展核能，仍需民眾自行決定。針對美國總統川普宣布退出巴黎氣候協議，漢森強烈指責，並與21名美國年輕人一起控告聯邦政府，他呼籲年輕人站出來，以行動影響政府政策。

漢學講座是壓軸，被問及如何定義漢學研究，漢學得獎人宇文所安說：「孟子曰：難言也！」他歷經8年以英語翻譯杜甫詩作，面對的是略懂中文的英語讀者。計畫完成並在線上推出甫1年，下載閱讀量已達萬筆，代表西方國家對中國古典詩學很有興趣。另一名得獎人斯波義信專長宋代史與中國經濟史，他則以「中國史上商人的社會地位」為題做專題演講。

(中國時報)