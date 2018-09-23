故宮過中秋 古畫陪你喝咖啡

故宮精品小編推薦中秋節用懷素《自敘帖》馬克杯大口喝酒。（故宮精品提供）

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中國時報
／台北報導
故宮精品小編為唐寅《畫嫦娥奔月》配上「千里共嬋娟」和「I miss you」文案。（故宮精品提供）

月圓人團圓，烤肉吃月餅的中秋佳節，也是兩岸故宮「刷存在感」大秀行銷創意的好時節，兩岸不約而同以年輕人的語彙，把館藏文物、古人風雅，搖身變為當代時尚與潮流。

台北「故宮精品」小編，中秋節前與台灣麥當勞旗下McCafe，聯名推出中秋限定款咖啡對話杯，挑選出院藏宋劉永年的《花陰玉兔圖》及清楊大章《仿刁光胤寫生冊喬松臥兔圖》作為設計杯面，並在故宮精品粉絲頁應景推出「老場與古人的老派纏會」活動頁，還替杯面上的兔子大感欣慰地配上「幸好嫦娥抓的不是我們」創意文案。

小編並策畫了「古人生活大考驗」心裡測驗，透過「在《秋江待渡》裡，看到數人在楓紅下等船，此刻你也想過江會怎麼做？」、「在《畫嫦娥奔月》裡，看見嫦娥抱著一隻兔子，你有什麼感受？」等趣味問答，介紹了仇英、唐寅等大家的名畫，也配對選出專屬於自己的McCafe，將故宮美學結合生活。針對中秋烤肉，小編更是推薦了懷素的自敘帖馬克杯，讓吃肉喝酒有不同的情調。

北京故宮則是自2008年底便正式上線「故宮淘寶」，每年文創產品數量超過1萬種，年銷售超過10億人民幣，今年北京故宮用宋徽宗的畫作開發了一套品味清雅的月餅，以汝窯天青釉色為主色調，飾以冰裂暗紋，主題「月滿中秋特地圓」出自宋徽宗《閏中秋月》詩帖，月餅上的圖案亦均是宋徽宗御筆花鳥畫的拓版。

老字號的故宮食品今年也以「朕收到了一條來自你媽的微信」為標題，在微信朋友圈以皇帝口吻搭配嬉哈風影片，一改「奉天承運，皇帝詔曰」，而讓「朕」直播吐槽，自言心情不佳，「打農藥」（陸《王者榮耀》手遊的流行語）段位一直掉，「實在控計不住計己」既然「收到來自你媽的微信」，乾脆給臣子放個長假回老家，帶不回對象就帶故宮月餅，以年輕化的訴求拉近與年輕受眾的距離。

(中國時報)

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