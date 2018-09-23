舞者重新出發 雲門經典再現

2018年09月23日 04:11 中國時報 李欣恬 ／新北報導 ／新北報導

享譽全球的台灣編舞家林懷民，畢生舞作精選將在雲門舞集45周年演出中呈現，許多舞者重新演出當年經典，林懷民說，「舞者才是呈現這一切的人，我為觀眾挑選的舞作內容，都是從舞者為出發點，是他們的表現，豐富了舞作的內容。」

在雲門舞集待超過25年的資深舞者周章佞，演出作品《行草》中的「永字」，她說暌違17年再度重演，期望把自己的身體當作毛筆，在空間中揮毫，「我希望能表現出筆畫的蒼勁與力道，還有身體的根可以扎得更深。」

另一名資深舞者楊儀君，演出《家族合唱》裡的「白衣」，詮釋在台灣白色恐怖年代的女性受難者，她表示，這部作品細細梳理了人們在這塊土地上曾遭逢的苦難，「這部作品不是要對誰提出指責，而是希望在這裡生活的我們，能真誠地看待歷史，讓生者平靜，死者安息。」

楊儀君表示，「白衣」就是在那個年代下女性的代表，「她們必須強忍失去親人的傷痛，並壓抑自己的感受，即使環境惡劣，也必須為了生活而堅強。」

擔任《水月》經典獨舞片段的資深舞者黃珮華表示，這段獨舞時間不長，卻表達了人生裡的各種情緒，「我必須在觀眾面前展現自己的各種情感，每跳一次，就像是重新活過一次。」

林懷民以流行歌曲編舞的作品《如果沒有你》，是他結合大眾文化之作，其中負責跳「巧合」段落的舞者陳慕涵，手上必須拿著帽子跳舞，她表示，林懷民給她的指令是人小志氣高，要像大牌歌舞表演者一樣充滿魅力和風采，「我和帽子間的關係，要像形影不離般的合一，但也不能讓帽子干擾到我的舞蹈動作，這是最難的地方。」

(中國時報)