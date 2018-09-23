334年頭一遭 御匾走出孔廟

2018年09月23日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

334年頭一遭！全台首學台南孔廟典藏八方清代皇帝御賜匾額，因應御匾調查研究加上大成殿地震後修復，首度卸下並移師鄭成功文物館展出，因御匾極珍貴，市府特別請出專業團隊吊掛、運輸，吸引文史愛好者專程拍照記錄。

「很難得，看到御匾近在眼前。」昨天御匾從孔廟大成殿悉心包裹後，由具有古物搬運經驗的專業人員逐一吊掛上車，300多年來，頭一遭走出孔廟，移師鄭成功文物館，遊客路過目睹直呼幸運，能夠親眼見證歷史的一刻，也有文史愛好者專程來側拍。

台南市文化資產管理處去年12月辦理「國定古蹟台南孔子廟清代御匾內涵調查研究計畫」，為進一步執行X光拍攝等科學檢測，卸下長年懸掛於大成殿梁上的御匾，適逢孔廟執行0206地震災害復建，預定28日秋季祭孔大典後修復大成殿，市府決定將御匾暫移至鄭成功文物館，29日推出「孔廟御匾特展」。

孔廟典藏八方御匾分別為康熙「萬世師表」、雍正「生民未有」、乾隆「與天地參」、嘉慶「聖集大成」、道光「聖協時中」、咸豐「德齊幬載」、同治「聖神天縱」與光緒「斯文在茲」，均為清代歷朝皇帝御賜孔廟匾額，年代最久是清康熙23年（1684年）的「萬世師表」。

文資處指出，這批匾額從書法、工藝、歷史等面向切入，皆可窺見御匾深蘊歷史文化價值及承載淵長的歷史發展背後的文化意義，彌足珍貴，過去高掛於一層樓高處，只能遠觀，這也是334年來首度有近距離觀賞御匾的機會。

8面御匾尺寸最大的為康熙御匾「萬世師表」，長478公分、寬173公分、厚12公分，最小的是雍正御匾「生民未有」，長265.8公分、寬91.3公分、厚5.5公分。

(中國時報)