東明相畫動物 無聲的抗議

東明相。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

曾跨界演出電影《練習曲》、《迴光奏鳴曲》，登上《悲憫次神的兒女》舞台劇，東明相近年專注而積極地投入繪畫創作，繼「老娘系列」、「馬丁系列」，近期在《異想世界-東明相創作個展》中，更首度展示近2年創作的「動物系列」，對他而言，繪畫是自己生命中不可迴避的使命。

「溝通、同理一直是我想要說的」東明相自幼聽力受損，剛開始在聽障班而後又轉到普通班，面對的霸凌、訕笑、刁難不足為外人道，但他認為這也造就了他的創作特質「我從來就不願意待在舒適圈或打安全牌」。從電影、電視劇、舞台劇到繪畫，東明相都想尋求突破和新格局，在「老娘系列」創作備受矚目與好評後，近年他又轉向動物關懷為主題的創作。

「如果說『老娘系列』是外顯的霸氣，『馬丁系列』是內在的創傷，『動物系列』便是無聲的抗議。」東明相指出，其實幾個系列都圍繞著換位思考，從小自己的生活被安排，溝通上不斷努力與自我挑戰，而他總是聽見「我就是我」的聲音，看石虎、台灣黑熊，他認為動物的生存環境被人類因利益、開發而破壞，他希望以畫作為動物渴望生存的心境發聲，「不能開口不代表無話可說。」東明相說。

儘管是無聲的抗議，東明相畫中的動物仍是鮮亮、平和，他沉思片刻說道：「因為吵架沒有用啊！我想就是用平等的方式，軟性地傳達吧！動物也只是單純想生存，不是有心吵。」

(中國時報)

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