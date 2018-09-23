關8嗨唱「台灣阿里嘎多」

已邁向15周年的關8，以新曲〈就在這裡〉跨出嶄新步伐。（取材自傑尼斯官網）

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中國時報
報導溫博鈞、

傑尼斯「關8」昨在台北小巨蛋舉辦「KANJANI∞’s Eightertainment GR8EST in Taipei」巡演的首場演出，除年底退團的澀谷昂外，村上信五、橫山裕、錦戶亮、大倉忠義、丸山隆平與安田章大6人首度跨足海外來台開唱，昨團員不僅猛秀中文，更大改歌詞展現「台灣愛」，錦戶亮甚至還將原味毛巾丟向觀眾席！

大倉忠義開場就用中文問「大家好嗎？」團員們則不停說「我愛你！」讓全場沸騰。錦戶亮以發音標準的中文說：「謝謝大家專程前來！」橫山裕率先搞笑，詢問台下觀眾後才說出「大家好」。隊長村上信五則狂說謝謝，「第一次的海外演唱會，想製造出最好的回憶！」

丸山隆平掉褲子

6人愛台攻勢不停襲來，大讚牛肉麵美味外，演唱時甚至改詞大車拼，安田章大把Solo曲的歌詞「在遙遠的城市的你」改成「在遙遠的台灣的你」，丸山也唱了「台灣阿里嘎多（謝謝）」，而在〈好喜歡、大阪。〉一曲時，錦戶亮則把大阪腔的「好喜歡」改成中文「我愛妳」。

照顧全場觀眾向來是傑尼斯傳統，關8團員們昨也從舞台走向全場各角落；團員們環繞二樓看台區時，錦戶亮人來瘋，竟將毛巾丟向觀眾席，引爆全場尖叫。6人在安可曲又帶來驚喜，將〈無限大〉首段改成中文齊唱；在安可最後一曲時，位在延伸舞台的丸山隆平褲子竟滑落露出底褲，他害羞地拉起褲子跑回主舞台，讓現場觀眾又羞又喜。關8今下午5時將於同場地開唱。

(中國時報)

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