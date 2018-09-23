蕭煌奇生日孫燕姿預約合唱

蕭煌奇姪女（左起）做了18吋大蛋糕替他慶生，媽媽也坐輪椅來看他演唱會。

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中國時報
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蕭煌奇連續4年舉辦生日音樂會，並將所得都捐出做公益。（盧禕祺攝）

蕭煌奇22日歡度42歲生日，昨照例舉辦生日音樂會和粉絲同樂，7月底才生完二寶的孫燕姿也驚喜錄製影片慶賀說：「煌奇師弟，聽說你在記者會上說要跟我一起合唱，但你也知道我剛生小孩，所以合唱這件事要等一陣子囉，祝你演出大成功！生日快樂！」蕭煌奇也表示很期待合作。

登台後蕭煌奇一連以〈我是你的消防局〉、〈嗨早安用早餐〉、〈我是香蕉〉等嗨歌，瞬間炒熱全場氣氛，他幽默說演唱會有「三不一沒有」，分別是「不看提詞機、不按照曲序、不讓台上的樂手去上廁所、沒有時間限制」，讓歌迷全都興奮尖叫。

和聲自己來

日前他透露媽媽年初因呼吸中止症住院2個多月，昨大病初癒的蕭媽媽也坐著輪椅在台下欣賞兒子演出，孝順的蕭煌奇特別準備了一段「媽媽組曲」，包括〈鼓聲若響〉、〈寶島曼波〉、〈車頂水姑娘〉與〈弄獅〉，現場氣氛感人。

他的姪女昨也獻上親手製作的18吋大蛋糕，他打趣說：「她們（姪女）就像是我的女兒一樣，我幫她們繳了那麼多年的學費，總算有種『回收』的感覺了！」最後全場歌迷一起合唱生日快樂歌，結束溫馨的一晚。

演唱會票房扣除成本後，將全數捐給公益團體，他表示：「為了讓捐出去的錢多一點，和聲就自己來好了，要搶時間趕快完成。」因此在總彩排後又跑去錄和音，他昨也深深地一鞠躬，感謝歌迷買票做公益。

(中國時報)

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