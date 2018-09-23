Lara揪祈錦鈅 扮性感玉兔

2018年09月23日 04:11 中國時報 報導蔡琛儀

梁心頤（Lara）日前邀來「表特女神」祈錦鈅，開直播舉辦「沁梁鈅光」睡衣派對，兩人呼應主題穿上睡衣亮相，祈錦鈅選擇粉紅碎花可愛風格睡衣，Lara苦惱說：「我衣櫃裡還真的沒有睡衣，因為要睡得舒服不就是裸睡嗎？這樣尺度太大了！」後來才穿上小露香肩的小可愛，兩人還戴上兔子耳朵道具，應景化身性感玉兔。

Lara在直播中一展歌喉，自彈自唱多首好歌〈夜空中最亮的星〉、〈牡丹江〉、新歌〈最愛的痛〉，她更自願擔任吉他手為祈錦鈅伴奏，事前苦練卻被好友兼南拳媽媽前團員張傑吐槽：「妳當伴奏？我有聽錯嗎，怎麼可能。」

催票光棍節開唱

祈錦鈅是Lara的粉絲，因此事前非常緊張。兩人也拿起柚子玩起雜耍秀，並進行柚子彩繪比賽，彼此畫上對方Q版模樣，未料祈錦鈅美術天分有些掉漆，成品讓Lara看了傻眼直呼：「竟然碰到有人比我美術還差。」

Lara也不忘為11月11日「千面獸」演唱會賣力催票，特別強調自己現在單身，「我不要一個人過光棍節，所以你們一定要來陪我聽我唱歌。」預告屆時演唱會會有驚喜嘉賓助陣。最後她獻唱被洗版點歌〈下雨天〉，改歌詞成中秋限定版，結束爆笑又溫馨的直播。Lara演唱會11月11日晚上6點半在三創生活園區舉辦，購票洽KKTIX與全家便利商店。

(中國時報)